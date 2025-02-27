17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров в составе чеченской делегации посетил Египет. По итогам визита начальнику отдела обеспечения безопасности руководителя Чечни вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Визит проходил в рамках координации взаимодействия между Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чеченской Республикой. Ключевой целью встречи стало обсуждение возможностей расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность укрепления экономических, правовых и гуманитарных связей между регионами России и арабскими странами», — написал Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, особое внимание было уделено вопросам международного сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда. Были подписаны протоколы сотрудничества Арабского арбитражного суда и некоторых региональных учреждений России.

Во время встречи, по словам главы Чечни, Адам Кадыров отметил важность продолжения обучения выпускников чеченских вузов в магистратуре египетских университетов. Также было рассмотрена возможность открытия в регионе официального представительства, которое будет оказывать содействие гражданам, желающим получить образование в Египте.⠀

«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почетный гость Ливии». Этот шаг свидетельствует о высоком уровне доверия и признания его вклада в развитие международного сотрудничества», — подчеркнул Кадров-старший.

Один из важных экономических органов Лиги арабских государств — Совет арабского экономического единства был создан в 1964 году. Его штаб-квартира расположена в Каире. В 2021 году при совете был сформирован Арабский арбитражный суд — инстанция, которая разрешает коммерческие, экономические, инвестиционные споры как между юридическими лицами, так и на межгосударственном уровне.

Адам Кадыров в ноябре 2023 года был назначен на должность начальника службы безопасности главы Чечни. С апреля этого года Кадыров-младший стал также куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина (расположен в чеченском Гудермесе).

В 15-летнем возрасте Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Кадры инцидента опубликовал в сентябре прошлого года глава Чечни, который уже неоднократно выражал гордость за такой поступок своего сына — «героя всех мусульман».

После избиения Журавеля началась череда награждений Кадырова-младшего. Он получил орден «Дуслык» — вторую по значимости госнаграду Татарстана, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», звание героя Чечни, религиозный орден «За заслуги перед Уммой» и орден «За служение религии Ислам» I степени.

В октябре 2024 года Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.