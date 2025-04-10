Журналист Fox News Чарльз Гаспарино заявил в эфире телеканала, что администрация президента США Дональда Трампа больше не рассматривает возможность сделки с американским подразделением TikTok. Позже он уточнил в соцсети X, что США идет к торговой войне, полностью ориентированной на Китай.

«Официальные лица в Белом доме теперь признали, что сделка с TikTok US — продажа китайской компанией в пользу американской — больше не обсуждается в ближайшем будущем, а может быть, и никогда, потому что мы идем к торговой войне, полностью ориентированной на Китай», — написал Гаспарино в X.

5 апреля Reuters со ссылкой на источники писало о срыве сделки по активам TikTok. По данным агентства, соглашение было одобрено китайской холдинговой интернет-компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, и правительством США. Сделка предусматривала переход операций TikTok к новой компании, которая базируется в США и принадлежащей преимущественно американским инвесторам.

7 апреля Трамп сообщил, что сделка по приобретению активов соцсети TikTok в США была сорвана из-за того, что Китай пересмотрел условия соглашения после того, как Вашингтон ввел дополнительные таможенные пошлины на всю китайскую продукцию.

Через два дня президент США заявил, что Вашингтон немедленно повышает тарифы для Китая со 104% до 125% из-за «отсутствия уважения». Также Трамп объявил, что в отношении других стран будет действовать «90-дневная пауза», а размер пошлин временно составит 10%.