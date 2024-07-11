Адвокат Дмитрий Аграновский заявил в разговоре с RTVI, что пока не планирует предпринимать никаких действий в связи с просьбой генерала Ивана Попова к Следственному комитету возбудить против него уголовное дело.

«При чем тут клевета и мошенничество? Никак не могу комментировать. Просто очень удивлен. Это очень странно. Даже не знаю, что сказать. Вообще все, мне кажется, и я в том числе, Попову каким-то образом сочувствуют. Не помню никаких моих комментариев, которые могли бы каким-то образом содержать в себе клевету и мошенничество», — сказал Аграновский.

На вопрос, планирует ли он предпринимать какие-либо действия, адвокат ответил: «Пока нет. Может быть, это какое-то недоразумение».

Ранее 11 июля адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что генерал попросил СК возбудить уголовное дело против Аграновского. «Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — отметил Буйновский.

По его словам, часто выступающий в СМИ в роли эксперта Аграновский, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность».

Генерал-майор Иван Попов — бывший командующий 58-й армией. В мае он был арестован по делу по мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Генерал свою вину не признает.

4 июля Буйновский рассказал, что защита Попова подала в СК заявление о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с тем, что на Попова было заведено дело на Украине. «Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — пояснял Буйновский.

Аграновский в этой связи дал комментарий РИА Новости о том, что вскрытие канала утечки секретной информации на Украину по заявлению защиты Попова может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором.