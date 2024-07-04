Защита бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

26 июня Буйновский сообщил, что СБУ объявила Попова в международный розыск. По данным Харьковской областной прокуратуры, генерала обвинили в «ведении агрессивных военных действий» (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

«Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — сказал защитник.

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. Согласно версии следствия, в 2023 году он был причастен к хищению более 130 млн рублей при закупке более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

24 мая военные следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве. Защита генерала тогда говорила, что задержанный все обвинения отвергает, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Попова заключили под стражу на два месяца. Защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте, но суд трижды отказал генералу в изменении меры пресечения.

11 июня Буйновский сообщил, что Попов может быть отправлен в зону боевых действий на Украине. По словам адвоката, для реализации этого варианта непосредственный командир Попова должен обратиться в военное следствие. Буйновский отметил, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет в таком случае приостановить расследование дела.

4 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что военные следователи добавили Попову обвинение в служебном подлоге. Еще один собеседник агентства отметил, что сумма ущерба по делу снижена следствием с более чем 130 млн рублей до 105 млн рублей. Генерал-майору вменяется ущерб в размере чуть более 1 млн рублей, отметил собеседник агентства.

По словам адвоката Попова, генералу излишне вменили дополнительный признак «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Буйновский считает, что таким образом следствие подстраховалось, чтобы хоть что-то осталось в деле.