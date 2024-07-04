Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Генералу добавили обвинение в служебном подлоге.

«Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159) и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ст. 292). Вину он отказался признавать», — сообщил собеседник агентства.

Наказание по статье о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы, о служебном подлоге — до 4 лет.

Другой источник ТАСС отметил, что сумма ущерба по делу снижена следствием с более чем 130 млн рублей до 105 млн рублей. Генерал-майору вменяется ущерб в размере чуть более 1 млн рублей, отметил собеседник агентства.

После того, как обвиняемые ознакомятся с материалами дела, следствие направит его в прокуратуру, а после — в военный суд для рассмотрения по существу.

По словам адвоката Попова Сергея Буйновского, генералу излишне вменили дополнительный признак «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Юрист считает, что таким образом следствие подстраховалось, чтобы хоть что-то осталось в деле.

Буйновский также отметил, что следствие предлагает конструкцию обвинения, которая предусматривает уголовную ответственность дважды за одно деяние.

«Состав ст. 159 УК РФ полностью охватывает ст. 292 УК РФ, что говорит о несостоятельности всего обвинения и неуверенности следствия вообще в виновности Попова. Доказательств причастности Попова следствие так и не представило нам, все обвинение строится на предположениях», — добавил адвокат.

Дело генерала Попова

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году он был причастен к хищению более 130 млн рублей при закупке более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

24 мая военные следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве. Буйновский тогда говорил, что задержанный все обвинения отвергает, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Генерала заключили под стражу на два месяца. Защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте, но суд трижды отказал генералу в изменении меры пресечения.

11 июня адвокат генерала сообщил, что Попов может быть отправлен в зону боевых действий на Украине. По словам юриста, для реализации этого варианта непосредственный командир Попова должен обратиться в военное следствие. Буйновский отметил, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет в таком случае приостановить расследование дела.