Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере, может быть отправлен в зону боевых действий на Украине, рассказал ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. Защитник отметил, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет в таком случае приостановить расследование дела.

«Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сказал Буйновский. Он уточнил, что для реализации этого варианта непосредственный командир Попова должен обратиться в военное следствие, после чего генерала могут отправить в зону военной операции.

Иван Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. Согласно версии следствия, в 2023 году генерал был причастен к хищению более 130 млн рублей при закупке более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

24 мая военные следователи предъявили генералу обвинение в мошенничестве. Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что задержанный все обвинения отвергает, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Генерала заключили под стражу на два месяца — защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте. Однако суд трижды отказал генералу в изменении меры пресечения. Так, 24 мая 2-й Западный окружной военный суд отклонил жалобу генерала на заключение под стражу, посчитав недостаточными доводы защиты для изменения меры пресечения. 27 мая 235-й гарнизонный военный суд также отклонил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения.

7 июня 2-й Западный окружной военный суд вновь отклонил жалобу на отказ о переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией. Следователь просил изменить меру пресечения в отношении Попова, поскольку генерал дал изобличающие показания на других участников дела о хищении. Прокуратура настояла на законности решения суда первой инстанции, которая отказалась отпускать обвиняемого в мошенничестве под домашний арест.