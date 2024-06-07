«Оставить постановление 235-го гарнизонного военного суда без изменения», — сказал судья.

Следователь в суде ранее заявил, что Попов дал изобличающие показания на других участников дела о хищении.«

Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — сказал следователь, который подтвердил свое решение о смягчении Попову меры пресечения.

Прокуратура настаивает на законности решения суда первой инстанции, которая отказалась отпускать генерала под домашний арест.

23 мая официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Главное военное следственное управление СК России будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Попову. Такое решение в ведомстве пояснили тем, что учли характеризующие фигуранта данные, а также иные обстоятельства, установленные в ходе расследования.

Попову уже третий раз отказывают в переводе из СИЗО под домашний арест. 24 мая 2-й Западный окружной военный суд отклонил жалобу генерала на заключение под стражу, посчитав недостаточными доводы защиты для изменения меры пресечения. 27 мая 235-й гарнизонный военный суд также отклонил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения.

После этого, 29 мая, уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что готова изучить аргументы по делу обвиняемого в мошенничестве Попова, если от него поступит соответствующее обращение. Москалькова призналась, что ее удивило решение суда оставить генерала под стражей несмотря на ходатайство следствия о его переводе из СИЗО под домашний арест.

Дело Попова

Иван Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. Согласно версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей. Петренко сообщала, конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

24 мая военные следователи предъявили генералу обвинение в мошенничестве. Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что задержанный все обвинения отвергает, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».