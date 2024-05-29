Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что готова изучить аргументы по делу обвиняемого в мошенничестве генерала Ивана Попова, если от него поступит соответствующее обращение. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня, 29 мая, в Доме прав человека состоялось выездное заседание Комитетов Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, в котором участвовала омбудсмен.

Москалькова призналась, что ее удивило решение суда оставить Попова под стражей несмотря на ходатайство следствия о его переводе из СИЗО под домашний арест.

Слушание по этому ходатайству состоялось 27 мая в 235-м гарнизонном военном суде. Судья отклонил просьбу следствия. На просьбу прокомментировать это решение Попов ответил журналистам улыбкой, а после вопроса о том, как он держится, «согнув руку в локте, поднял кулак вверх». На самом заседании, длившемся около 10 минут, представители СМИ не присутствовали, о его итогах им потом сообщил адвокат генерала.

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Несколькими днями ранее ходатайство защиты Попова о смягчении меры пресечения рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Заседание тоже было закрыто для СМИ — и завершилось отказом в переводе генерала под домашний арест.

Журналисты обратили внимание на то, что в зале суда Попов вел себя очень бодро и много улыбался, а один раз, о чем-то переговариваясь с адвокатом, даже расхохотался.

Из того, что с генерала сняли наручники и усадили его не за стеклом, а рядом с адвокатом, некоторые издания сделали вывод, что обвиняемого отпустят из СИЗО. Такая новость даже распространилась в Telegram еще до того, как суд вынес решение. Однако впоследствии защитник Попова сообщил, что его ходатайство отклонено.

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Генерала Попова обвиняют в мошенничестве, сам он отвергает все обвинения в свой адрес. Его арестовали 17 мая по подозрению в причастности к продаже металлоконструкций, предназначавшихся для строительства укреплений, на сумму более 130 млн рублей. Эти конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области России в качестве гуманитарной помощи 58-й армии, которой командовал Попов.

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «полным бредом» версию об участии Попова в продаже металлоконструкций. Они, по словам парламентария, обычно вообще не используются для строительства укреплений. Военные блогеры, комментируя арест генерала, отметили, что он пользовался популярностью среди личного состава.