235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости.

Попову уже второй раз отказывают в переводе из СИЗО под домашний арест. 24 мая 2-й Западный окружной военный суд отклонил жалобу генерала на заключение под стражу, посчитав недостаточными доводы защиты для изменения меры пресечения.

Перед вынесением решения суд закрыл для СМИ заседание по смягчению меры пресечения, пишет ТАСС. Как отмечает «Медиазона»*, заседание продлилось около 10 минут.

Попов воспринял решение суда с улыбкой.

23 мая официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Главное военное следственное управление СК России будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Попову. Такое решение в ведомстве пояснили тем, что учли характеризующие фигуранта данные, а также иные обстоятельства, установленные в ходе расследования.

Бывший командующий 58-й армией генерал-майора Иван Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей. Как сообщала Петренко, конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

24 мая военные следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что Попов все обвинения отвергает, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Что известно о Попове

Генерал-майор Иван Попов летом 2020 года командовал российскими войсками в районе Балаклеи (Харьковская область), через год в качестве командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО он руководил обороной на Запорожском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли основной удар. Контрнаступление тогда было успешно отбито.

В июле 2023 года Попова отстранили от командования 58-й армией. Такое решение генерал связывал с тем, что он не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

По данным телеграм-канала Mash, после отстранения Попова «отправили в Сирию, а через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере».

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов