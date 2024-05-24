2-й Западный окружной военный суд не стал смягчать меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову — его оставили в СИЗО, передает RT.

Накануне, 23 мая, Следственный комитет заявил, что просит отпустить генерала под домашний арест. Как поясняло ведомство, «решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Попова арестовали 17 мая по подозрению в мошенничестве. Согласно версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей. По словам представителя СК России Светланы Петренко, конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

24 мая военные следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что Попов все обвинения отвергает, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI ранее назвал «полным бредом» версию о том, что Попов участвовал в продаже металлоконструкций. По словам депутата, они обычно не применяются для строительства укреплений. Военные блогеры, комментируя арест генерала, также заявили, что он пользовался популярностью среди личного состава.

Летом 2022 года Попов командовал российскими войсками в районе Балаклеи (Харьковская область), через год в качестве командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО он руководил обороной на Запорожском направлении, где Вооруженные силы Украины нанесли основной удар. Контрнаступление тогда было успешно отбито.

В июле 2023 года Попова отстранили от командования 58-й армией. Такое решение генерал связывал с тем, что он не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

По данным Mash, после отстранения Попова «отправили в Сирию, а через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере».

С конца апреля арестованы четыре генерала Минобороны России — замминистра Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов и начальник Главного управления связи Вооруженных сил, замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Троим из них — Иванову, Кузнецову и Шамарину — вменяется получение взятки в особо крупном размере.