Вскрытие канала утечки секретной информации на Украину по заявлению защиты бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

«Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде», — сказал Аграновский.

Адвокат пояснил, что у генерала, несмотря на его статус обвиняемого, есть право подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных данных, а СК обязан принять его и провести проверку.

«Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности», — отметил Аграновский.

4 июля адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что защита подала заявление в Следственный комитет о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на генерала на Украине. «Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — сказал адвокат.

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали 17 мая по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году он был причастен к хищению более 130 млн рублей при закупке более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

24 мая военные следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве. Защита генерала тогда говорила, что задержанный все обвинения отвергает, «так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие».

Попова заключили под стражу на два месяца. Защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте, но суд трижды отказал генералу в изменении меры пресечения.

11 июня Буйновский сообщил, что Попова могут отправить в зону боевых действий на Украине. По словам адвоката, для этого непосредственный командир Попова должен обратиться в военное следствие. Буйновский отметил, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет в таком случае приостановить расследование дела.

4 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что военные следователи добавили Попову обвинение в служебном подлоге. Еще один собеседник агентства отметил, что сумма ущерба по делу снижена следствием с более чем 130 млн рублей до 105 млн рублей. Генерал-майору вменяется ущерб в размере чуть более 1 млн рублей, отметил собеседник агентства.