Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый по делу о мошенничестве, не мог дать обличительные показания касающиеся других фигурантов дела, поскольку получил информацию о вменяемом ему обвинении лишь на стадии предварительного расследования. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский «Ленте.ру».

«Иван Иванович Попов никаких изобличающих показаний ни на себя самого, ни на иных лиц не давал. Поскольку о том, что ему вменяют, ему стало известно на стадии предварительного расследования. Поэтому изобличать кого-либо он априори не может», — пояснил Буйновский.

Он также отметил, что появившиеся ранее данные о неких показаниях, изобличающих других фигурантов не соответствует действительности.

«Она неверно истолкована. То есть Попов вину не признавал, ни на кого никаких показаний в части совершения каких-либо противоправных действий не давал», — сказал адвокат.

О том, что генерал Попов дал показания на других фигурантов дела днем 7 июня сообщил ТАСС со ссылкой на заявление следователя в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.

По результатам заседания, суд отклонил жалобу на отказ о переводе Попова под домашний арест, оставив в силе решение 235-го гарнизонного суда. Таким образом, суд в третий раз оставил без удовлетворения просьбу о переводе Попова из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, генерал-майор Иван Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката на общую сумму более 130 млн рублей. Как утверждала официальный представитель СК Светлана Петренко, соответствующие изделия были приобретены военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках оказания гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений.