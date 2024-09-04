Известный российский адвокат Сергей Жорин допустил, что суд может оказаться необъективным при рассмотрении иска главы Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной к блогеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*. По словам Жорина, один из ответчиков внесен в реестр иностранных агентов, тогда как истец — «официальный патриот».

«Тут в качестве истца выступает так называемый официальный патриот, назначенный сам собой. А один из ответчиков — иностранный агент», — сказал Жорин в беседе с «Инфо24».

Он добавил, что иноагентов власти «осуждают», что «может отразиться на исходе дела, поскольку «суды не всегда являются объективными».

Поводом для иска стало интервью Лебедева Дудю*, в котором блогер нецензурно исказил фамилию Мизулиной и назвал ее деятельность «инфотерроризмом». По оценке Лебедева, деятельность главы Лиги безопасного интернета «вредна для России» и государство «должно с такими людьми бороться».

Мизулина после выхода интервью заявила о намерении подать иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и взыскать через суд 10 млн рублей в качестве возмещения морального вреда. В среду, 4 сентября, Лефортовский районный суд Москвы принял иск к производству.

Жорин отметил, что дела этой категории «крайне сложные» и юристу обычно проще представлять интересы ответчиков, поскольку «в подавляющем большинстве случаев в подобных исках суды отказывают при надлежащей защите». Как объяснил адвокат, истец обязан доказать, что «высказывания были выражены в форме утверждения».

«Если это было личное мнение того, кто эту информацию распространил, то суд отказывает в иске», — сказал Жорин.

Он пояснил, что мнение человека нельзя «проверить на соответствие действительности» и «опровергнуть». Разницу между мнением и утверждением определяют лингвисты, которые для этого проводят анализ построения словесно-смысловых конструкций и использования речевых маркеров, рассказал адвокат.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов