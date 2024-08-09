Комитет Госдумы по защите семьи выразил «крайнее возмущение поведением и высказываниями» дизайнера и блогера Артемия Лебедева в интервью журналисту Юрию Дудю*, где была дана негативная оценка деятельности организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана». Депутаты попросили Генпрокуратуру провести проверку на предмет нарушения российских законов.

«Комитет обращает внимание на то, что интервью переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», — сказано в обращении к генпрокурору Ивану Краснову за подписью главы комитета Нины Останиной (копия есть в распоряжении RTVI).

Депутаты обратили внимание на фрагмент записи с «негативной оценкой деятельности и нецензурными высказываниями в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов “Голос Беслана” и Ассоциации жертв террористических актов “Матери Беслана”» . Они утверждают, что этот эпизод интервью «вызвал гневную реакцию российских граждан».

В обращении к Краснову Останина отметила, что подобные высказывания звучат «особенно цинично и недопустимо» на фоне «вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области и трагедии в концертном зале “Крокус Сити Холл”, где жертвами стали безоружные люди, беззащитные женщины и дети». Она назвала перечисленные события «страшными террористическими актами».

Комитет указал в своем обращении, что за первую неделю интервью Лебедева, которое вышло на YouTube 1 августа, набрало более 17 миллионов просмотров, а отрывки из него широко разошлись в соцсетях.

В ходе интервью Дудь* напомнил Лебедеву его рассуждения от 2019 года о том, что такие организации как «Матери Беслана» и «Голос Беслана» «множатся», чтобы «привлекать к себе внимание и получать как можно больше политических пирогов <…> вместо того, чтобы просто похоронить своих детей и жить дальше». Дизайнер тогда заявил, что расценивает это как «торговлю своим горем».

Лебедев ответил Дудю*, что «сейчас сказал бы все то же самое». Он пояснил, что считает «политическими пирогами» такие действия, когда некое событие из прошлого, «пусть даже очень трагическое», берут за основу и «начинают с ними бегать так, будто это событие все еще актуально».

«А почему они вообще сейчас что-то делают? Они торгуют своим голосом, они в принципе в медиапространстве придают себе ценность, добавленную ценность, что у них общая трагедия. А дальше прошло уже триллион лет», — сказал Лебедев.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал эти слова «чудовищным бредом» и заявил, что за такое нужно «просто отрывать отмороженные головы». Общественное движение «Высший Совет осетин» пожаловалось в Генпрокуратуру и Следственный комитет, призвало лишить дизайнера государственных наград и потребовать от него публичных извинений.

Указом президента Владимира Путина Лебедев в 2020 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”».

Лебедев ранее извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за то, что в интервью нецензурно исказил ее фамилию. Он сказал, что оскорбление — «совершенно не то, что он хотел бы сделать», и что он «не борется с женщинами».

При этом дизайнер уточнил, что не отказывается от своих претензий к ее общественной деятельности, которую в беседе с Дудем* охарактеризовал как «инфотерроризм». Мизулина извинений не приняла и ответила, что готовит иск в суд.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов