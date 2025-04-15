Мосгорсуд прекратил административное дело по статье о дискредитации армии в отношении блогера и стендап-комика Данилы Поперечного* из-за истечения срока давности правонарушения. Об этом рассказала его адвокат Лидия Аносова в беседе Daily Storm.

«Там просто срок давности истек привлечения [к ответственности]. Сотрудники [правоохранительных органов] составили протокол позже, чем в предусмотренный законом срок — три месяца. То есть не уложились. Соответственно, мы на это ссылались и в первой инстанции. Но суд не услышал, посчитал, что срок не пропущен и все сделано правильно сотрудниками. А апелляция не согласилась с этим. Видимо, много работы было у сотрудников. Не успели всех привлечь» — пояснила она.

По словам адвоката, Поперечному* решение суда, как и «эта ситуация» с делом о дискредитации армии, «не безразлична». «Думаю, он в своих ближайших выступлениях, наверное, отметит это [выигрыш в суде]», — предположила Аносова.

Ранее суд Москвы прекратил административное дело в отношении Поперечного* по статье о дискредитации армии по причине отсутствия события правонарушения.

В конце октября 2024 года Тверской районный суд Москвы зарегистрировал дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении Поперечного*. В ноябре суд первой инстанции оштрафовал комика на 50 тыс. рублей.

В июне 2024-го Минюст России внес Поперечного* в реестр иностранных агентов. В качестве обоснования этого решения ведомство указало, что блогер участвовал «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ», а также выступал против военной операции на Украине. Поперечный* через суд требовал исключить его из реестра, но безрезультатно.

Позднее в Минюсте сообщили, что причиной внесения Поперечного* в реестр иноагентов стало получение блогером более $60 тыс. от иностранных компаний из США и Ирландии: $55,8 тыс. от Google Ireland Limited и $6,4 тыс. от Fullscreen.

Сам Поперечный*, комментируя пояснения ведомства, заявил, что средства, полученные от Google, были переведены по партнерской программе YouTube (принадлежит Google), в рамках которой в роликах размещалась реклама российских компаний.

По данным РИА Новости, еще одной причиной внесения комика в перечень иноагентов стала политическая деятельность в четырех видеороликах, размещенных на его YouTube-канале. Как уточняет агентство, в одном из них Поперечный* говорил о выборах президента.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов