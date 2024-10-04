Решение Верховного суда России отправить на повторное рассмотрение дело врачей Елены Белой и Элины Сушкевич об убийстве младенца — это радостная новость, заявил RTVI адвокат Белой Виктор Бородин. В то же время он отметил, что его подзащитная «потеряла веру» в судебную систему.

2 октября 2024 года Верховный суд России направил на новое апелляционное рассмотрение дело Белой и Сушкевич, изменив меру пресечения на заключение под стражу до 27 декабря. До этого врачи отбывали срок в колонии №4 Калининградской области.

На вопрос, почему Белая, в отличие от Сушкевич, не стала обжаловать приговор, Бородин сказал, что его подзащитная «сильно устала» и «потеряла веру» в судебную систему.

«Она пояснила, что очень сильно устала. Во-вторых, она уже не поверила в судебную систему. В-третьих, поняла, что это “заказное” дело, что, видимо, кому-то нужен результат», — заявил адвокат.

По словам Бородина, когда дело слушалось в Московском областном суде, защита приглашала специалистов, по книгам которых эксперты делали судебные заключения, но суд отказался допрашивать их и брать во внимание эти данные.

«Уже после вердикта на меня вышел один из присяжных заседателей и рассказал, как председательствующий судья [Андрей] Вьюнов заходил к ним в совещательную комнату, рассказывал о виновности подсудимых и о том, что у него нет сомнений в этом. Он выяснял заранее позицию присяжных, и тем, кто был за врачей, создавали условия, чтобы они вышли из состава присяжных. Нам известно, что таких присяжных было минимум шесть человек. Из них четверо согласились дать показания в апелляционном суде», — утверждает адвокат.

Когда адвокаты пришли в апелляционную инстанцию, то считали, что у них «мощные аргументы и приговор не устоит», рассказал Бородин.

«Но все наши доводы о вопиющих нарушениях и чуть ли не преступных действиях в отношении присяжных апелляционный суд проигнорировал. Проигнорировала и судебная коллегия Верховного суда. Соответственно, Елена на все это смотрела, начиная со стадии предварительного следствия. Четыре инстанции она прошла, ища правосудия, и уже веру потеряла», — добавил собеседник RTVI.

Адвокат отметил, что ему неизвестно, почему врачей оставили в СИЗО, а не выбрали более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. По поводу решения Верховного суда разговора с Белой пока не было.

«Не знаю, каким ее мнение будет. Но я все равно считаю, что это должны быть радостные для нее новости. Шанс, конечно, хороший», — сказал Бородин.

О деле Сушкевич и Белой

По данным следствия, в ноябре 2018 года в роддоме в Калининграде у гражданки Узбекистана Заримхон Ахмедовой родился недоношенный ребенок, и исполнявшая обязанности главврача Елена Белая предложила анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич убить ребенка, чтобы не портить медицинскую статистику.

В СК считают, что Сушкевич после этого ввела недоношенному ребенку дозу магния сульфата, и, когда тот скончался, врач записала в истории родов, что младенец родился мертвым.

Белой предъявили обвинение в организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), а Сушкевич — в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Обе фигурантки не признали вину и утверждали, что ребенку оказали всю возможную помощь.

В декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде оправдала врачей, и они вернулись к работе. Спустя полгода прокуратура добилась направления дела на новое рассмотрение, которое прошло в Московской области. В октябре 2021 году Мособлсуд отправил Сушкевич и Белую в СИЗО, посчитав, что они могут через СМИ оказывать давление на общественность и присяжных.

Повторное разбирательство началось в феврале 2022 года. Белая и Сушкевич по-прежнему не признавали вину. В августе того же года коллегия присяжных большинством голосов признала врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. В сентябре 2022 года Мособлсуд вынес приговор: Белая получила 9,5 года лишения свободы, Сушкевич — девять лет.

О резонансе дела и позиции адвокатов

В сентябре 2023 года адвокат Сушкевич Камиль Бабасов сообщил изданию «Медвестник», что четверо присяжных заявили о давлении на них со стороны судьи Вьюнова.

Адвокат Сушкевич Вячеслав Жуковский в разговоре с «Коммерсантом» утверждал, что судья «дважды позволил себе войти в комнату для отдыха, высказав отношение к двум ключевым доказательствам и заявив, что с его точки зрения, подсудимые виновны». Также, по его словам, в день голосования был задержан один из присяжных, который поддерживал врачей, а вместо него свой голос отдал бывший замначальника ОВД Мытищи.

Адвокат потерпевшей Ахмедовой Лариса Гусева заявила «Ъ», что считает решение суда законным. По ее словам, задержанный присяжный «никогда и нигде не обжаловал» доставку в отдел полиции.

Приговор Мособлсуда в президиуме Верховного суда России обжаловала только Сушкевич, отмечал Жуковский.

В поддержку Белой и Сушкевич выступали многие известные врачи, в том числе профессор и академик РАН Николай Володин, профессор и завкафедрой неонатологии Исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова Марина Дегтярева, главный неонатолог Минздрава России в СКФО Алексей Мостовой.

Пересмотреть дело Белой и Сушкевич просил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он заявлял, что на вынесших решение присяжных оказывалось прямое давление со стороны суда, а судмедэкспертиза не выдерживает критики.