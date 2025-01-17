Петушинский суд Владимирской области вынес приговор бывшим адвокатам политика Алексея Навального по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 281.1 УК). Вадим Кобзев получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Алексей Липцер ― пять лет, Игорь Сергунин ― 3 года 6 месяцев колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Всем троим также запретили после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Прокурор просил для Кобзева 5 лет и 11 месяцев колонии, для Липцера — 5 лет и 10 месяцев, для Сергунина — 5 лет и 6 месяцев. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Как утверждает «Медиазона»*, перед заседанием были задержаны трое журналистов и один слушатель.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в октябре 2023 года, позже Росфинмониторинг внес всех троих в перечень «террористов и экстремистов».

По версии обвинения, адвокаты Навального использовали свой статус для доступа в колонию и регулярно передавали информацию между «руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным». Вину признал только Сергунин.

Основным доказательством по делу стали материалы прослушки и видеозаписи встреч адвокатов с Навальным. Защитники оппозиционера в своем ходатайстве в Верховный суд назвали съемку и запись встреч грубым нарушением адвокатской тайны.

Еще двое адвокатов Навального — Ольга Михайлова и Александр Федулов — объявлены в розыск и заочно арестованы по делу об участии в экстремистском сообществе. Навальный умер 16 февраля 2024 в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов