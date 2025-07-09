Аэропорт Геленджика возобновит работу впервые с 24 февраля 2022 года, сообщил Минтранс. По данным источника «Известий» и телеграм-канала Shot, первый рейс будет выполнен 18 июля.

В сообщении Минтранса не называются точные сроки открытия аэропорта Геленджика. В ведомстве указали, что он будет открыт «в ближайшее время для выполнения внутренних рейсов».

«Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — отмечается в сообщении.

Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России, добавил Минтранс.

Аэропорт Геленджика был закрыт 24 февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине. Вместе с ним массовые полеты были запрещены еще в десяти аэропортах — в Анапе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Белгороде, Брянске, Курске, Липецке, Воронеже и Элисте. С тех пор работу возобновил лишь один из них — аэропорт в Элисте начал принимать и отправлять рейсы в мае 2024 года.

Решение о закрытии аэропортов было принято из соображений безопасности. Сотрудники этих авиагаваней были отправлены в режим вынужденного простоя с сохранением части зарплаты.