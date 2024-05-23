28 мая возобновит работу аэропорт Элисты — первый из 11 аэропортов на юге России, закрытых с февраля 2022 года из-за военной операции на Украине. В ходе прямой линии в декабре президент Владимир Путин назвал «абсолютным критерием» при решении вопроса об их открытии обеспечение безопасности пассажиров. Что известно о перспективах открытия остальных аэропортов и насколько они к этому готовы, — в материале RTVI.

Изначально Росавиация анонсировала открытие аэропорта Элисты на 3 мая, но затем дату перенесли на 28-е. На первом этапе воздушное сообщение будет с подмосковным аэропортом Жуковский, рейсы авиакомпании Red Wings планируются дважды в неделю на российских самолетах Superjet 100. Следующим этапом, по словам гендиректора Red Wings, могут стать полеты в Сочи, еще одно приоритетное направление — Екатеринбург.

Краснодар, Анапа, Геленджик

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края сообщили RTVI, что сроки возобновления работы трех временно закрытых аэропортов — Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа) и Геленджик — на сегодняшний день не определены. В письме за подписью министра Алексея Переверзева уточняется, что «единственной действующей воздушной гаванью» региона является международный аэропорт Сочи в районе Адлер.

В конце 2023 года кубанские власти допускали открытие аэропорта Краснодара, 15 декабря он успешно принял тестовый рейс из Минеральных Вод. Но через несколько дней «Известия» написали, что Минобороны «дало отрицательный отзыв», решив, что открытие аэропорта не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения военной операции.

В конце апреля авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров дал понять, что аэропорт Краснодара откроется еще нескоро.

«В этом году уж точно перспектив открытия аэропорта Краснодара практически никаких. Конечно же, <…> это связано с безопасностью. <…> Одно дело — обеспечить безопасность отдельно взятого литерного рейса <…>, но обеспечить регулярные полеты из аэропорта, причем во всех направлениях, по максимально безопасным маршрутам, я думаю, сегодня возможности нет», — сказал Гусаров в эфире «РБК ТВ Юг».

Тем временем в Краснодаре строят новый терминал аэропорта, который, по проекту, должен быть полностью готов в октябре 2026 года. Весь контрактный пакет, включая федеральные, региональные и частные вложения, превышает 53 млрд руб.

В закрытом аэропорту Анапы тоже идет строительство — там появилась железнодоржная станция, способная принимать электрички, и прокладываются пути к городскому вокзалу. Работы планируют закончить осенью 2024 года.

Аэропорт Геленджика модернизируют по нацпроекту, сроки готовности не уточнялись.

Ростов-на-Дону

Новый, построенный с нуля аэропорт «Платов» (бюджет проекта составил почти 50 млрд руб.) проработал немногим более четырех лет, прежде чем его закрыли для пассажиров в феврале 2022 года.

Как сообщили RTVI в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, вся его инфраструктура «находится в рабочем состоянии и готова к принятию воздушных судов, в случае открытия воздушного пространства» над территорией региона. Само решение об открытии аэропорта для полетов гражданской авиации находится в ведении Росавиации, отметили в ведомстве.

Там добавили, что субсидия из федерального бюджета для поддержания закрытого аэропорта за 2022-2023 годы составила более 1,5 млрд руб.

Брянск

Международный аэропорт Брянск будет готов принимать и обслуживать гражданские рейсы не раньше первого квартала 2025 года — при условии открытия воздушного пространства, сообщили RTVI в департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области.

Там пояснили, что с 2022 года идет «масштабная реконструкция аэропортового комплекса», включая элементы летного поля, светосигнального оборудования, радиотехнических средств обеспечения полетов, периметрового ограждения и патрульных дорог. В рамках госконтракта уже выполнено 70% работ, полностью они должны завершиться к ноябрю 2024 года. После этого аэродром должен будет пройти процедуру сертификации, которая займет еще два-три месяца. Предыдущий сертификат истек еще в апреле 2023 года.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на временное ограничение регулярных пассажирских рейсов аэропорт Брянска продолжает работать, обеспечивая полеты государственной авиации в воздушном пространстве в зоне своей ответственности.

На вопрос RTVI о финансовой поддержке аэропорта в департаменте ответили, что субсидии областного правительства за 2023 год составили 237,3 млн руб. и еще 9,185 млн руб. было выделено из федерального бюджета.

Липецк

Как сообщили RTVI в областном Управлении информационной политики, в закрытом аэропорту Липецка сейчас реконструируют аэровокзальный комплекс. При разрешении полетов аэропорт будет готов принимать пассажиров и оказывать полный объем необходимых услуг к концу этого года.

В пресс-службе отметили, что на данный момент открытие аэропорта Липецк для полетов гражданских воздушных судов не согласовано министерством обороны.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 22 мая показал фото реконструкции аэропорта в своем телеграм-канале и написал, что после нее, по расчетам, аэропорт будет обслуживать 250 тыс. пассажиров в год. Это в 3,5 раза больше, чем до начала боевых действий на Украине. По словам главы региона, уже рассматривается возможность строительства дополнительного терминала.

Воронеж

В Управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области дали понять RTVI, что перспектива открытия аэропорта не в компетенции региональных властей. Ранее в справочной самого аэропорта ответили РИА «Воронеж», что им не поступала информация из Росавиации о возможном открытии.

В марте пресс-служба регионального правительства анонсировала торжественное открытие нового терминала аэропорта Воронеж в рамках предпринимательского Форума Столля, который планировалось провести на его территории 23-24 мая. Однако после теракта в московском «Крокус Сити Холле» от этой идеи отказались. Форум перенесли на другую площадку, сократив его программу до одного дня.

В конце апреля в пресс-службе аэропорта сказали «Вестям Воронеж», что аэропорт пока не готов к открытию.

Курск

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, в мае утвержденный министром транспорта в обновленном правительстве, назвал подготовку аэропорта Курска к будущему открытию в числе своих первых шагов на новом посту.

«Мы уверены, что наступит время и откроется авиационное сообщение. Мы с вами воспользовались паузой, когда аэропорт был закрыт, провели реконструкцию аэровокзального комплекса. Сейчас будет стоять вопрос по ремонту взлетной полосы, когда откроется авиационное сообщение, мы должны быть готовы», — заявил Старовойт 17 мая.

В декабре, еще на посту губернатора, Роман Старовойт сказал на пресс-конференции, что вопрос возобновления полетов гражданской авиации «конечно, обсуждаем». Он тогда заверил, что аэропорт при необходимости готов принимать самолеты.

«Понятно, что сегодня преждевременно говорить об этом, отталкиваясь от вопросов безопасности, слишком близко к границе мы находимся. Но мы к этому готовимся <…>. Мы и сейчас готовы. Если прилетит завтра самолет, то у нас — пожалуйста, даже коллектив аэровокзала работает», — отметил он.

В диспетчерской службе самого аэропорта тогда же дали понять, что он не возобновит работу до завершения военной операции на Украине.

«По поводу Курска — пока СВО идет, никаких полетов быть не может», — процитировало службу РИА Новости.

Симферополь

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце декабря также связал возможность открытия аэропорта Симферополя с окончанием военной операции.

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь», — заявил он в эфире «России 24».

В марте «Интерфакс» передал со ссылкой на отчетность ООО «Международный аэропорт Симферополь», что господдержка закрытого аэропорта в 2023 году превысила 3,4 млрд руб.

В мае Аксенов распорядился усовершенствовать систему защиты аэропорта от незаконного вмешательства. На это подрядчику выделили 2,5 млрд руб. По контракту, работы должны закончиться не позднее 30 октября 2025 года.

Белгород

Главный аэропорт Белгородской области, которая практически ежедневно подвергается обстрелам разной интенсивности, вызывает у авиационных властей особую тревогу в плане обеспечения транспортной безопасности. На это указывал в декабре начальник Центра компетенции по транспортной безопасности ООО «Новапорт Холдинг» Вячеслав Хорошилов.

Он писал, что, по официальным данным, с октября 2022-го по май 2023 года в аэропорту, который находится в приграничной зоне, было два инцидента — обстрел с воздуха и падение беспилотника. В первом случае повреждения оперативно устранили, что позволило продолжить «функционирование» в прежнем режиме, во втором случае обошлось без ущерба.

С учетом этого и на фоне регулярных новостей об обстрелах региона вопрос о перспективах открытия белгородского аэропорта не находит отражения в местных и федеральных СМИ.