Утром 12 мая в фасад десятиэтажного жилого дома в Белгороде попал фрагмент сбитой украинской ракеты «Точка-У». В результате полностью рухнул подъезд, а когда завалы начали разбирать — еще и перекрытие над ним. Глава региона Вячеслав Гладков утверждает, что погибших «пока нет», а данные о пострадавших в разных источниках варьируются от 19 до 32 человек. Кто и как отреагировал на случившееся — в материале RTVI.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений киевского режима. По ее словам, «прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры».

Постпредство России при ОБСЕ выразило уверенность в том, что для «жестокой террористической атаки на мирные кварталы Белгорода» использовалось вооружение, поставленное Украине странами НАТО.

«Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского Действующего председательства, максимально жестко осудить преступные действия. Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова попросила своего белгородского коллегу оказать «всю возможную помощь людям», которых затронуло случившееся.

«В очередной раз призываю мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданского населения со стороны украинских нацистов и предпринять меры к прекращению грубейших нарушений прав мирных граждан», — пишет омбудсмен в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что ВСУ «жестоко и целенаправленно обстреляли жилой дом в Белгороде, стреляли по мирным жителям, по женщинам и детям».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев охарактеризовал случившееся как «настоящую трагедию для всех нас» и «жестокий теракт». «Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент. Белгород, мы с тобой», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что республика готова оказать белгородцам всю необходимую помощь. «Мы скорбим вместе с вами. Украинский террористический режим должен быть уничтожен», — пишет он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что совершена «очередная циничная атака укронацистов на мирный город, на мирных людей, которые в это воскресенье были дома».

Посол по особым поручениям МИД России по «вопросам преступлений киевского режима», экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник считает, что удар был целенаправленным и не имел никакой задачи по поражению военных целей.

«Он [снаряд] летел по Белгороду, по жилым кварталам. То, что он летел точно по жилью, по каким-то гражданским объектам, у меня здесь никаких сомнений не вызывает. Поэтому можно констатировать, что это абсолютно террористическое действие, это нарушение международного гуманитарного права», — заявил он.

Глава Херсонской области России Владимир Сальдо связал удар по жилому дому с поражениями, которые ВСУ терпят на фронте и за это «отыгрываются на мирных людях». «Безумная злоба на грани помешательства», — пишет он в своем телеграм-канале.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские войска давно не применяли «Точку-У» для ударов по российской территории. «Пора поставить окончательную точку в нацистском проекте “У”!» — призвал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал случившееся «очередным чудовищным и бесчеловечным актом терроризма, совершенным украинским режимом против мирных жителей Белгорода».

«В выходной день, когда люди дома целыми семьями, нанесен целенаправленный ракетный удар по жилому многоквартирному дому. От себя лично и от жителей приграничной Брянской области выражаю соболезнования родным погибших… Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он в Telegram.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что «ВСУ подло продолжают обстрелы мирных жителей».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал удар по жилому дому «бесчеловечной жестокостью», подчеркнув, что для его нанесения было выбрано «воскресное утро, когда большинство людей находится дома».

«Видимо, из-за отсутствия успехов на фронте Украина от бессилия бьет по мирному населению. Всю последнюю неделю в Белгородской области и Донецкой Народной Республике били по мирным объектам», — рассуждает он.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов связал атаку на Белгород с тем, что «на харьковской земле, граничащей с Белгородчиной, приходит конец» украинской обороне.

«Ну так ответьте на равных. Знают, что не в силах. Только мирных убивать — детей, матерей, пожилых. Скоро этому мракобесию придет конец. Наше дело правое, и российская армия доведет его до конца», — убежден глава региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил уверенность в том, что «такие преступления киевского режима против мирного населения, которым нет оправдания, не останутся безнаказанными».

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников назвал случившееся «ужасной трагедией» и «очередным террористическим актом со стороны киевского режима». «Под завалами оказались мирные жители, в числе которых невинные дети. Это бесчеловечно», — заявил он.

Военкор Евгений Поддубный предупредил, что на фоне продвижения российских войск «жителям Белгорода будет непросто», поскольку «киевский режим при военных неудачах всегда старается ударить по гражданским».

«Начался новый этап, теперь мы отодвигаем врага от границы, уничтожаем противника, чтобы киевский режим лишился возможности использовать сравнительно дешевые реактивные снаряды для атак на Белгород. <…> Это очередное испытание. Но это испытание придется пройти, чтобы Белгород вновь стал безопасным местом. Враг будет отброшен от границы, будет разбит непременно», — пишет он в своем телеграм-канале.

Поддубный напомнил, что Белгород «был основан как южный форпост Русского государства». Сейчас, по его словам, город вновь выполняет эту историческую функцию. «И чтобы крепость защитить, нужно идти на юг и запад, как когда-то шли наши предки. Не забывайте, что мы потомки победителей», — подытожил военкор.

Телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком, расценивает случившееся как свидетельство того, что «созданием буферной зоны на участке от Липцев до Старого Салтова с Волчанском ограничиваться нельзя».

«Эта трагедия вновь подтверждает необходимость создания буферной зоны не вдоль границы. В противном случае такие обстрелы российской территории с фатальным исходом для мирных будут продолжаться», — предупреждают авторы канала.

Военный волонтер Алексей Живов пишет, что «прилетело строго в первый этаж с расчетом, что весь подъезд сложится, — и это умышленный удар, продуманный и исполненный за счет высокоточного оружия».

Военкор Юрий Котенок пишет: «Киев изо всех сил пытается разгонять свою непричастность к обстрелу. Одновременно с этим в украинских соцсетях нацисты зубоскалят и радуются гибели русских людей. Все как всегда».

Военкор Александр Коц констатирует, что ВСУ «сделали обстрелы российского приграничья рутиной новостных сводок», тем самым «как бы прощупывая границы нашего терпения» — и «10 мая оно лопнуло». Он подразумевает «харьковскую операцию», начатую после Дня Победы группировкой войск «Север».

«И сейчас, к сожалению, враг будет огрызаться — подло, исподтишка… Атакуя в том числе гражданскую инфраструктуру, срывая свое зло на мирном населении», — прогнозирует военкор.

Политобозреватель «России 1» Андрей Медведев считает, что удар по Белгороду — это месть Киева мирным людям за потерю важных позиций ВСУ в Харьковской области. «Обычная логика бандеровца. Так же тупо и по-людоедски мстили Донецку в 2015 году за потерянный в боях аэропорт», — пишет он в своем телеграм-канале.

Ведущий радио «КП» Иван Панкин отмечает, что после удара по жилому дому в Белгороде «все от простых людей до блогеров самого высокого уровня пишут, что Украина с сегодняшнего дня должна перестать существовать». «Бросьте, ничего не изменится. Операция продолжится по плану», — обращается он к тем, кто выступает с такими заявлениями.

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев выразил уверенность в том, что «били целенаправленно в жилой дом», и это «месть за понятные перспективы на фронте». «Всё очевиднее, что Харьков должен быть освобожден, а санитарная зона — создана как можно скорее. Только так мы обезопасим приграничные регионы», — считает журналист.

Журналист Евгений Норин пишет, что своими действиями Киев лишает себя шансов на переговоры. «Эти деятели понимают только прямое физическое насилие. Вы не можете договориться с людьми, которые будут херачить по жилым кварталам чисто чтобы напоследок поднасрать и убить еще кого-нибудь перед тем, как погонят», — считает он.

Журналист Екатерина Агранович тоже расценивает действия Украины как направленные «против любой идеи возможного мира» и демонстрирующие неспособность ВСУ эффективно действовать на поле боя. «Эскалация стала для Украины неотъемлемым этапом в процессе торговли за новые и новые транши от США, за наращивание поставок вооружения», — пишет она в своем телеграм-канале «Катруся».

Автор канала «Zаписки Vетерана» подчеркивает, что в Белгороде «нет никаких узлов обороны наших войск и оборудованных огневых позиций в отличие, например, от того же Харькова». Поэтому, по его словам, «с военной точки зрения обстрелы Белгорода являются не чем иным, как военным преступлением и терроризмом».

Провоенный телеграм-канал «Два майора» пишет, что ВСУ вторые сутки применяют авиацию и НАТОвские управляемые авиабомбы для ударов по мирному населению. «Не видим причин для сохранения жизней нелегитимного в военно-политического руководства Украины». — заявляют авторы канала.

Провоенный канал «Рамзай» призывает российских военных «объявить неделю мести за Белгород. «Украинские подонки с подачи своих американских хозяев, как обычно, ведут неизбирательную войну, нанося удары по густонаселенным жилым кварталам», — пишет автор канала.

Провоенный канал «НгП раZVедка» пишет, что после удара по Белгороду украинское государство «должно быть разрушено», и призывает сделать «очень больно» приграничным городам — Харькову, Сумам и Чернигову.

Публицист и ученый Дмитрий Конаныхин призывает «заткнуть всех любителей попиариться на «красных линиях», независимо от их должности, и продолжать военную операцию в режиме молчания», при котором официальные заявления от лица России будут делать только Верховный главнокомандующий и Следственный комитет. «Всем остальным лучше совершить невероятное усилие и, наконец, заткнуться», перестав делать «обязывающие громкие заявления», считает автор канала.

Провоенный канал «RAG&E — Razvedos Advanced Gear & Equipment» пишет, что решение «двигать границу» в районе Белгорода «однозначно правильное», но вопрос в том, насколько далеко и какими силами. Это решение не «правильное», а «единственно верное в данных раскладах», считает автор канала о военной авиации Fighterbomber.

Автор канала «Легитимный» убежден, что президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ «бить по Белгороду из всех орудий и неважно куда», чтобы отвлечь внимание от поражений на харьковском направлении и спровоцировать панику среди россиян. В другом посте канала дается прогноз о том, что после удара по десятиэтажке в Белгороде Киев будет распространять версию о взрыве внутри дома и «троллить трагедию».