Почти все аэропорты Финляндии были вынуждены перейти на альтернативные системы слежения за самолетами из-за сбоев GPS, передает Uutissuomalainen. Помехи исходят из России, утверждает эксперт агентства транспорта и связи Traficom Тапани Мауконен.

Пилоты используют систему GPS для навигации и захода на посадку в аэропорту. Однако как минимум 14 финских аэропортов перешли на альтернативную службу наблюдения за приближением воздушных судов. Это радарная и наземная система, которая определяет местоположение самолета.

Зимой и весной на такую систему перейдут Кеми-Торнио, Йоэнсуу и Коккола-Пиетарсаари. Uutissuomalainen отмечает, что в апреле она появится практически во всех аэропортах Финляндии.

По утверждению Мауконен, GPS-помехи исходят из России, которая таким образом защищает свои важные объекты, и эти чувствуются даже на территории Финляндии.

«Если самолет летит на определенной высоте над южной Финляндией, в какой-то момент он определенно столкнется с помехами GPS», — говорит эксперт.

По его словам, российское вмешательство в работу GPS якобы сильно возросло за последнее время. Если в 2023 году в Финляндии было зарегистрировано чуть более 200 случаев помех GPS, то в 2024 году — 2800. Однако, отметил Мауконен, это не оказало существенного влияния на безопасность и планирование воздушного движения в Финляндии.

В апреле 2024 года власти Литвы, Латвии и Эстонии обвинили Россию в глушении GPS в районе Балтийского моря. Габриэлюс Ландсбергис, занимавший тогда пост министра иностранных дел Литвы, расценил ситуацию в Балтийском регионе вблизи российских границ как «слишком серьезную, чтобы ее игнорировать».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна называл действия по подавлению сигнала GPS «гибридной атакой» и предоставляют угрозу для безопасности жителей стран Балтии. Глава МИД Латвии Байба Браже утверждала, что ее страна также «серьезно относится» к этим инцидентам.

Эксперты тогда утверждали, что из-за подавления сигналов GPS за несколько месяцев «пострадали» десятки тысяч гражданских рейсов. В частности, два самолета, следовавших из Хельсинки в эстонский город Тарту, были вынуждены вернуться в Финляндию, поскольку экипаж не смог обеспечить безопасность полета на всем пути следования до пункта назначения, писала Financial Times.

Сбои в работе GPS мешали и судам в Балтийском море, добавляла FT. Один из собеседников газеты предположил, что Россия, создавая помехи, пытается защитить Калининград от возможных атак украинских беспилотников.

В мае 2024 года Финляндия обвинила Россию в проблемах с работой GPS. Финский министр иностранных дел Элина Валтонен утверждала, что за год власти страны получили сотни уведомлений о помехах в работе GPS, мешавших пилотам управлять самолетами над Финским заливом. Она заявляла, что эти помехи могли негативно сказаться на безопасности гражданской авиации, но теперь «ситуация под контролем».