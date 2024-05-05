Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в перебоях в работе GPS, которые, по ее словам, участились после начала российской военной операции на Украине. Своими предположениями глава финского МИД поделилась в интервью Yle.

По ее словам, за последний год власти Финляндии получили сотни уведомлений о помехах в работе GPS, мешавших пилотам управлять самолетами над Финским заливом. Валтонен заявила, что эти помехи могли негативно сказаться на безопасности гражданской авиации, но сейчас «ситуация под контролем».

Финский министр выразила уверенность в том, что перебои в работе GPS возникают по вине России, которая использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты своих объектов критически важной инфраструктуры от украинских атак.

Российские базы РЭБ находятся у побережья Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Калининграде.

В конце апреля финская государственная авиакомпания Finnair объявила о приостановке полетов в эстонский город Тарту из-за возникающих на маршруте сбоев GPS. За одну неделю два рейса перевозчика вынуждены были вернуться обратно в Хельсинки, поскольку на подлете к Тарту пилоты столкнулись с серьезными помехами при приеме сигнала GPS.

Представитель Finnair Юхо Синкконен пояснял, что в целом это не является критичным для уровня безопасности в современной авиации, но процедура посадки в аэропорту Тарту предусматривает обязательное использование GPS.

Ранее в «глушении» GPS Россию обвинили власти Литвы, Латвии и Эстонии. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ становится слишком серьезной, чтоб ее игнорировать».

Его эстонский коллега Маргус Цахкна назвал помехи «гибридной атакой», представляющей угрозу безопасности жителей стран Балтии. «Мы не потерпим их», — предупредил министр.

О проблемах с GPS у британских авиакомпаний недавно писала The Telegraph. По ее данным, с помехами столкнулись пилоты на тысячах рейсов между Великобританией и странами Балтии. Эксперты проанализировали журналы полетов и пришли к выводу, что за восемь месяцев сбои в работе GPS затронули 2309 рейсов лоукостера Ryanair, 1368 рейсов Wizz Air, 82 рейса British Airways и четыре рейса EasyJet.

В июне 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо Департамента транспорта Эстонии писало, что европейские авиаперевозчики ищут замену GPS, сигнал которой якобы подавляется Россией для защиты от украинских дронов.

В марте 2024 года британская газета The Independent писала, что Россия якобы могла заглушить GPS-сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию. По данным издания, помехи длились на протяжении получаса и пришлись на момент, когда воздушное судно пролетало над Балтийским морем рядом с Калининградской областью.