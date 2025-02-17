Власти Германии выступили против отправки своих войск на Украину в составе возможной европейской миротворческой миссии, если США не примет участия в этом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в правительстве Берлина.

«Мы не будем участвовать в схемах, которые подразумевают расхождения в европейской и американской политике безопасности. Например, (в такой схеме, при которой. — Прим. RTVI) европейские солдаты будут размещены без полноценного участия США», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщает «Интерфакс», представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что до обсуждений о размещении военных на Украине, необходимо достичь договоренностей по урегулированию конфликта.

«Мы неоднократно говорили, что мы должны сначала подождать того момента, когда мы увидим, установился ли, как мы надеемся, мир на Украине и каким образом», — заявила Хоффманн.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выступил против инициативы отправить свои войска на территорию Украины в составе миротворческих сил. Вопрос о польской поддержке Украины «решен», так как Варшава готова продолжать оказывать логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Киеву, но не размещать свои войска на украинской территории, отметил Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей, достигнутых в рамках потенциального мирного соглашения.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил возможность участия шведских военных в составе потенциальных миротворческих сил на Украине.