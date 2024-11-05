Авиакомпания Air France временно приостановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта, замеченного в небе над Суданом. Об этом пишет агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на соответствующее заявление компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря до дальнейшего уведомления. Это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Пилоты Air France обнаружили светящийся объект во время вечернего полета в субботу, 3 ноября. После этого маршруты некоторых рейсов изменили таким образом, чтобы самолеты не пролетали в указанном районе. Также перевозчик сообщил об отмене ряда рейсов, часть самолетов после вылета вернулась в аэропорт.

По данным AFP, из-за ограничений увеличилось время полета по четырем направлениям: в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.

Нестабильная ситуация в районе Красного моря наблюдается с осени 2023 года. Тогда в середине ноября представители движения хуситов «Ансар Аллах» объявили о намерении атаковать любые израильские суда в акватории — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свое решение они обосновали «отвратительной израильско-американской агрессией в секторе Газа».

В декабре 2023 года США объявили о запуске многонациональной операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по обеспечению свободы судоходства в Красном море. Участие в ней также принимают Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.

Между тем хуситы продолжают регулярно наносить удары по суднам в Красном море. В частности, 3 сентября они атаковали танкер Blue Lagoon I, который перевозил сырую нефть под флагом Панамы. 27 сентября движение нанесло массированный удар по трем эсминцам военно-морских сил США.