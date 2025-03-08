Эксперты-криминалисты пришли к выводу о причине смерти 95-летнего голливудского актера Джина Хэкмена: он скончался от сердечного заболевания с осложнениями, вызванными болезнью Альцгеймера, через неделю после того, как редкая болезнь, переносимая грызунами, унесла жизнь его жены в их доме в Санта-Фе. Об этом сообщает Associated Press.

Частично мумифицированные останки Хэкмена и 65-летней классической пианистки Бетси Аракавы были обнаружены 26 февраля, их нашел работник службы дезинсекции.

Следователи установили, что Аракава, вероятно, скончалась 11 февраля от хантавирусного легочного синдрома — редкого, но потенциально смертельного заболевания, распространяемого через инфицированные экскременты грызунов. Хэкмен, находившийся на поздней стадии болезни Альцгеймера, по-видимому, не знал, что его жена умерла.

«Он был в очень плохом состоянии. У него была серьезная болезнь сердца, и я думаю, что в конечном итоге именно это привело к его смерти», — сказала главный медицинский следователь доктор Хизер Джарелл.

Обе смерти были признаны естественными. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сообщил, что последний раз Аракаву видели 11 февраля, когда она посетила аптеку, зоомагазин и продуктовый магазин. В тот же день она перестала отвечать на электронные письма. Переписка обоих супругов в мессенджерах и соцсетях пока не изучалась следствием.

По словам Джарелл, кардиостимулятор Хэкмена в последний раз показывал признаки активности неделю спустя, зарегистрировав аномальный сердечный ритм 18 февраля — в день его вероятной смерти.

Актер был найден в прихожей дома, а его жена — в ванной. Их тела успели разложиться и частично мумифицироваться, что «является следствием типа телосложения и климата в Санта-Фе с его особенно сухим воздухом». Рядом с телом Аракавы были рассыпаны таблетки, рецептурный препарат.

Эксперты полагают, что Хэкмен был серьезно ослаблен болезнью Альцгеймера и не смог обратиться за помощью после смерти супруги. Большинство пожилых американцев, страдающих болезнью Альцгеймера и связанными с ней слабоумием, живут дома под присмотром близких.

Смерть Аракавы — первый подтвержденный случай хантавируса в Нью-Мексико в этом году. Хотя это заболевание встречается по всему миру, большинство случаев в США регистрируется в западных штатах, обычно весной и летом.

Причина смерти одной из собак супружеской пары, которую нашли мертвой в туалете рядом с Аракавой, пока не установлена — будет проводиться вскрытие. Ветеринар из Департамента здравоохранения Нью-Мексико Эрин Фиппс подчеркнула, что собаки не болеют хантавирусом. Две другие собаки, свободно перемещавшиеся в доме и за его пределами, выжили.

Шериф сообщил, что дело о смерти актера и его жены будет открытым, пока не придут результаты вскрытия собаки и проверки личных данных с мобильных телефонов супругов.