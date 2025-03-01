Власти исключили версию о том, что 95-летний оскароносный актер Джин Хэкмен и его жена, 65-летняя классическая пианистка Бетси Аракава, умерли от отравления угарным газом в своем доме в Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Кардиостимулятор, установленный Хэкмену, последний раз был активен 17 февраля — судя по всему, в этот день супруги и скончались.

По словам шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы, патологоанатомом из офиса судебно-медицинской экспертизы в Нью-Мексико сообщил, что результаты тестов Хэкмена и Аракавы на угарный газ оказались отрицательными. Активность кардиостимулятора актера в последний раз фиксировалась 17 февраля. Мендоса назвал «хорошим предположением», что это был последний день жизни супругов.

Предварительное вскрытие показало, что актер и его жена не получили внешних травм. Причина смерти обоих до сих пор не названа, на исследования потребуется несколько недель.

Хэкмена, его жену и одну из трех собак супружеской пары нашли мертвыми на территории их особняка. Трупы обнаружил прибывший для дезинсекции сотрудник обслуживающей компании. По словам Мендосы, к тому времени актер с супругой были мертвы «уже довольно давно».

Компания, которая занималась обслуживанием дома, сообщила, что ее сотрудники не контактировали с хозяевами на протяжении двух недель. Поэтому шериф заявил, что Хэкмен и Аракава умерли «несколько дней назад, возможно, до пары недель».

В пользу этого предположения говорит и состояние тела Аракавы: оно находилось на стадии разложения, при которой происходит мумификация конечностей, а это обычно занимает около двух недель после смерти, заявил начальник пожарной охраны Санта-Фе Брайан Мойя.

Знакомые супругов рассказали CNN, что виделись с ними сравнительно недавно, и оба были в добром здравии.

Несмотря на отсутствие следов борьбы и признаков насилия на телах, полиция запросила ордер на обыск дома, поскольку сочла обстановку подозрительной. Одной из версий была смерть от утечки бытового газа, хотя, когда работник обнаружил трупы, входная дверь была открыта, а две хозяйские собаки свободно перемещались внутри и снаружи и не пострадали.

95-летний Хэкмен был найден в прихожей, его трость валялась неподалеку. Жену актера обнаружили наверху в ванной с открытым флаконом рецептурного препарата и разбросанными рядом таблетками. Там же, в ванной, лежала мертвая немецкая овчарка.

«Никаких признаков борьбы не было. Никаких признаков того, что что-то пропало из дома или было нарушено… знаете, это было бы признаком того, что произошло преступление», — сказал Мендоса.

Хэкмен, бывший морской пехотинец, стал делать карьеру в кино в начале 1960-х годов и снялся более чем в 80 фильмах. Он получил свою первую номинацию на «Оскар» за роль брата грабителя банков Клайда Барроу в фильме «Бонни и Клайд» 1967 года. Он также был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана в 1971 году за фильм «Я никогда не пел для своего отца».

Его роль Попая Дойла — нью-йоркского детектива, преследующего международных наркоторговцев, — в триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» принесла ему славу и премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 1993 году он также получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль жестокого шерифа в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный», а в 1988 году Хэкмен был номинирован на «Оскар» за роль агента ФБР в исторической драме 1988 года «Миссисипи в огне».