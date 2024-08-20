Российские силы остановили продвижение Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен», — сказал командир спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов в интервью китайскому военному корреспонденту Лу Юйгуану, фрагмент которого был показан по телеканалу Phoenix, сообщил, что боевые действия на курском направлении и в целом вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал он.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Минобороны России регулярно отчитывается о том, что российские силы «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ» на территорию страны.

Накануне Алаудинов заявил, что подразделения ВСУ на курском направлении передислоцируются для атаки на новом участке. По его словам, 18 августа «был очень тяжелый день» из-за «нескольких волн наката» ВСУ. Однако большая часть солдат и техники украинской армии «были уничтожены», утверждает командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов также призвал не относиться к солдатам срочной службы как к детям, которые не должны участвовать в боевых действиях. По его словам, в последнее время наблюдает «всхлипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать, и вообще, почему они даже находятся в Курской области». Генерал-майор заявил, что не понимает тех, кто задает подобные вопросы.

Командир «Ахмата» отметил, что «верховный главнокомандующий принял решение», чтобы срочники «не служили нигде, кроме как на территории своего государства» в мирное для России время. «Но сегодня война, к нам пришел враг», — сказал командир «Ахмата». По его мнению, сейчас «в нашей стране должны стоять одним строем все — от мала до велика».