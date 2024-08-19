Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении передислоцируются для атаки на новом участке, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

По его словам, 18 августа «был очень тяжелый день» из-за «нескольких волн наката» ВСУ. Однако большая часть солдат и техники украинской армии «были уничтожены», утверждает командир спецназа «Ахмат».

«На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — пояснил Алаудинов и добавил, что российские подразделения все контролируют, фиксируют и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Минобороны России регулярно отчитывается о том, что российские силы «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ» на территорию страны. По данным военного ведомства, 18 августа потери украинской армии составили 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что украинская армия удерживала 28 населенных пунктов региона. С тех пор эти данные не обновлялись. В связи с этим эвакуации, по его словам, подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту выехали 121 тыс. человек.

Согласно информации МЧС по состоянию на 18 августа, за сутки Курскую область покинули более 1700 человек. Всего в пунктах временного размещения находятся 10 000 человек, в том числе 3000 детей.