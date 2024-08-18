Жителей Кореневского района Курской области, где была объявлена эвакуация, призвали пока не возвращаться домой, чтобы не мешать «работе наших военных». Об этом 18 августа в телеграм-канале написала глава приграничного района Марина Дегтярева.

В сообщении чиновницы говорится, что на территории Кореневского района сохраняется «сложная оперативная обстановка».

Часть местных жителей «не оставляет попыток вернуться домой», тем самым мешая «работе» российских военных, написала Дегтярева. По ее словам, возвращение жителей в район «пока что невозможно <…>, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями».

«Давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом, давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», — написала чиновница.

Кореневский — один из районов, который находится на границе с Сумской областью Украины. Его площадь составляет 873 кв. км. По данным на 2021 год, там проживали 15 тыс. человек.

17 августа Минобороны России отчиталось об отражении атаки ВСУ на трех курских направлениях — Коренево, Русском и Черкасском.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука 17 августа сообщал, что в Кореневском районе происходили боестолкновения на подступах к Кремяному, а также в районе Каучука и Анастасьевки. «По позициям украинских формирований регулярно работает авиация ВКС России с применением ФАБ-500», — говорится в публикации.

Украинские военные совершали в Кореневском районе несколько попыток атак, пишет «Рыбарь». В свою очередь, российские военные, по данным Звинчука, отразили попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ зайти в населенные пункты Каучук, Алексеевское и Кремяное.

«Попытки украинских формирований закрепиться на подступах пресечены. Северо-восточнее Кремяного ВС РФ наносят авиаудары по позициям ВСУ в лесопосадке», — сообщает «Рыбарь».

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). В Кореневском районе объявили эвакуацию. Также власти решили эвакуировать жителей Суджанского, Глушковского, Рыльского, Беловского, Краснояружского, Хомутовского, Льговского и Большесолдатского районов.

12 августа врио губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что всего ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов, в связи с чем эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту выехали 121 тыс. человек.