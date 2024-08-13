В Большесолдатском районе Курской области начали собирать данные о местных жителях, нуждающихся в эвакуации. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Зайцев.

По его словам, в районе остается еще много людей, однако они не хотят уезжать.

«Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», — написал Зайцев в своем телеграм-канале.

По его словам, накануне, 12 августа, заявок на эвакуацию от местных жителей не поступало.

Теперь же своим сообщением глава района призвал население готовиться к выезду в пункты временного размещения (ПВР). Также Зайцев попросил жителей района сообщать о своих нуждах.

«Пишите сюда, кто в чем нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем», — добавил он.

Большесолдатский район не граничит с Украиной. Он находится в юго-западной части Курской области. В то же время район граничит с Льговским, Курчатовским, Беловским и Суджанским районами. В украинских СМИ распространялась информация о том, что ВСУ якобы дошли до территории Льгова, но российские власти опровергли это.

В понедельник, 12 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также объявил эвакуацию жителей Беловского района области. До этого глава Беловского района Николай Волобуев обратился к местным жителям с призывом самостоятельно прибыть на пункты сбора в связи с напряженной обстановкой.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с усилением активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах принято решение об эвакуации жителей Краснояружского района в более безопасные места.

Вторжение в Курскую область началось рано утром 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).