Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание почетного профессора Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба вуза.
Присвоение Алаудинову почетного звания стало «ключевым пунктом повестки» внеочередного заседания ученого совета под председательством ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова, отмечается в сообщении. Инициативу единогласно поддержали члены ученого совета вуза, уточнил ректор на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав фото командира «Ахмата» в мантии и с аттестатом профессора.
Емельянов назвал Алаудинова «уважаемым гостем» и поблагодарил его за принятие предложения стать почетным профессором вуза.
«Для нас это большая честь. Мы все знаем Апти Ароновича как видного военного деятеля и настоящего патриота России. <…> Уверен, что его личный пример будет неоценимым вкладом в решение первостепенной задачи, которая стоит перед нами, — воспитание достойных граждан нашей страны», — отметил ректор, добавив, что командир спецназа «Ахмат» провел встречу со студентами и курсантами военного учебного центра.
В свою очередь Алаудинов пообещал «внести вклад в патриотическое воспитание и формирование твердой гражданской позиции студентов ЮЗГУ», сообщила пресс-служба вуза.
«Я испытываю глубокое уважение к курянам, их мужеству и стойкости. <…> Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие, которое мне оказано руководством ЮЗГУ», — приводит пресс-служба вуза его слова.
Пресс-служба ЮЗГУ указала, что на ученом совете Алаудинов сообщил, что планирует защищать докторскую диссертацию.
Также Емельянов поздравил Алаудинова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 9 декабря.
Алаудинов в 2001 году окончил Чеченский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2013 году он защитил диссертацию кандидата политических наук по теме «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности» в МГУ им. М. В. Ломоносова.
Апти Алаудинов — бывший замминистра внутренних дел Чечни (2011-2021). После начала боевых действий на Украине стал командиром спецподразделения «Ахмат». С июля 2022 года Алаудинов возглавлял Совбез Чечни, затем был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР. В том же году ему были присвоены звания генерал-майора и Героя России. В апреле 2024 года занял должность замначальника Главного военно-политического управления ВС России.