Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание почетного профессора Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба вуза.

Присвоение Алаудинову почетного звания стало «ключевым пунктом повестки» внеочередного заседания ученого совета под председательством ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова, отмечается в сообщении. Инициативу единогласно поддержали члены ученого совета вуза, уточнил ректор на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав фото командира «Ахмата» в мантии и с аттестатом профессора.

Емельянов назвал Алаудинова «уважаемым гостем» и поблагодарил его за принятие предложения стать почетным профессором вуза.

«Для нас это большая честь. Мы все знаем Апти Ароновича как видного военного деятеля и настоящего патриота России. <…> Уверен, что его личный пример будет неоценимым вкладом в решение первостепенной задачи, которая стоит перед нами, — воспитание достойных граждан нашей страны», — отметил ректор, добавив, что командир спецназа «Ахмат» провел встречу со студентами и курсантами военного учебного центра.

В свою очередь Алаудинов пообещал «внести вклад в патриотическое воспитание и формирование твердой гражданской позиции студентов ЮЗГУ», сообщила пресс-служба вуза.

«Я испытываю глубокое уважение к курянам, их мужеству и стойкости. <…> Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие, которое мне оказано руководством ЮЗГУ», — приводит пресс-служба вуза его слова.

Пресс-служба ЮЗГУ указала, что на ученом совете Алаудинов сообщил, что планирует защищать докторскую диссертацию.

Также Емельянов поздравил Алаудинова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 9 декабря.

Алаудинов в 2001 году окончил Чеченский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2013 году он защитил диссертацию кандидата политических наук по теме «Региональная идентичность как основа формирования общенациональной политической идентичности» в МГУ им. М. В. Ломоносова.