Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором призвал граждан России рожать. По его словам, это сейчас является главной стратегической задачей государства.

«Русские, начните рожать! Рожайте детей, пожалуйста, это нам нужно. Это наша стратегическая задача №1. Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли», — заявил Алаудинов.

По его словам, демографическая ситуация в стране «реально требует того, чтобы наши русские братья рожали».

Свое обращение командир «Ахмата» записал во время встречи с журналистом, общественным деятелем Александром Малькевичем и его супругой Ангелиной. Алаудинов заявил, что уже провел с парой беседу о необходимости пополнять семью и заводить второго и третьего ребенка. По мнению командира, в идеале в каждой российской семье должно быть по пять детей.

Также Алаудинов рассказал, что эту же тему он поднимал во время встречи со школьниками в Курске. В ходе разговора командир чеченского спецназа «Ахмат» призвал их заводить семьи и рожать детей.

Кроме того, Алаудинов посоветовал не обращать внимание на сообщения о том, что США разрешили Украине наносить удары по территории России при помощи американских ракет. По словам Алаудинова, этих снарядов у противника немного.

«Не думайте об этих зайчиках. Я вам даю слово, что бесповоротно Россия в этой СВО уже выиграла», — заключил Алаудинов.

Российские власти часто поднимают тему о проблемах демографии в стране и предлагают различные способы улучшения ситуации. В частности, некоторые депутаты полагают, что проблему могут решить молодые семьи.

В начале сентября депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева, представляющая фракцию «Единая Россия», выступая в эфире местного телеканала ОТВ, призвала «рожать, рожать и еще раз рожать». «Лучшими семьями» она назвала студенческие.

В мае в Госдуму внесли законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тыс. рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет. Замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что инициатива может стать «определенным подспорьем», чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и его мать.