Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Об этом 16 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. По словам главы региона, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кадыров отметил, что в связи с новым назначением Алаудинов освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС России. В то же время генерал-майор сохранит за собой пост командира «Ахмата», говорится в сообщении главы Чечни.

«Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу <…> Этот шаг является признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца», — написал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность в том, что Алаудинов «продемонстрирует свои лучшие качества» и «полностью оправдает доверие» Путина. «Его опыт, умение принимать взвешенные решения, а также стремление быть полезным Отечеству лучшим образом скажутся на итогах его работы», — подчеркнул Кадыров.

Главное военно-политическое управление ВС России учредили в 2018 году. С июня 2022 года его возглавляет генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Апти Алаудинов — бывший замминистра внутренних дел Чечни. В 2019 году «Новая газета» писала, что он попал в «опалу» после того, как якобы дал шуточный подзатыльник портрету Кадырова. В мессенджерах и соцсетях тогда распространились публикации, в которых утверждалось что Алаудинова задержали. Вскоре он записал видео, в котором отрицал эту информацию. После начала боевых действий на Украине Алаудинов стал командиром спецподразделения «Ахмат».

В феврале 2023 года Кадыров сообщил о попытке отравления Алаудинова. Глава Чечни заявил, что адъютант командира «Ахмата» получил конверт с адресованным генералу письмом, которое было пропитано отравляющим веществом. По словам Кадырова, после инцидента Алаудинова отправили на лечение в Москву.

«Коммерсантъ» писал, что отправителем письма оказалась 83-летняя жительница Ростовской области, которая хотела поблагодарить генерала и других участников военной операции на Украине. СК возбудил дело о покушении на убийство по факту попытки отравления (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е» ч. 2. ст. 105 УК).

В октябре 2023 года Алаудинов заявил, что в «Ахмат» массово переходят бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». В ноябре генерал спрогнозировал «очень серьезные результаты» в зоне военной операции к весне 2024 года.