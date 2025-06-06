Задержанный в Москве американский гражданин Джозеф Татер, ранее обвиненный в нападении на сотрудника полиции, покинул территорию России после выписки из психиатрической клиники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника информагентства, Татер «каким-то образом» смог покинуть медицинское учреждение, где он находился в соответствии с решением суда, и уехать из России. В настоящий момент его местонахождение остается неизвестным.

Источники в медицинских кругах также подтвердили сообщение о выписке Татера из психиатрической больницы имени Алексеева. По их словам, у врачей отсутствовали основания для того, чтобы оставить американца в клинике, в связи с чем он был отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее адвокат Татера Полина Власюк обратилась в апелляционную инстанцию, чтобы отменить постановление Мещанского районного суда, который заменил уголовную ответственность за нападение на сотрудника правоохранительных органов на принудительное лечение по просьбе прокуратуры.

Заседание суда, в ходе которого прокуратура обратилась с этой просьбой к суду в ходе заседания, прошло 14 апреля в закрытом режиме для СМИ и общественности. Сторона обвинения попросила об этом, сославшись на врачебную тайну.

В начале апреля сообщалось, что принудительной госпитализации Татера потребовала клиническая больница имени Алексеева после того, как у гражданина США выявили «напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию». Мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре им. Сербского.

Инцидент с участием Татера случился 12 августа, когда он прибыл в московский отель Radisson. Мужчина начал вести себя агрессивно, вступая в споры с сотрудниками отеля, которые отказались заселить его без подтверждения предыдущего места проживания. Как утверждается в материалах следствия, несмотря на предоставление необходимой информации, американцу все равно отказали в заселении из-за неудовлетворительной характеристики.

Прибывший на место отряд полиции доставил Татера в отделение, где тот отказался предоставить удостоверение личности и грубо схватил одну из сотрудниц полиции за руку. Мещанский суд 14 августа признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 15 суток ареста.

Однако на следующий день после этого, Главное следственное управление Следственного комитета по Москве открыло уголовное дело против гражданина США в соответствии со ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

Изначально Татера поместили в СИЗО, однако после завершения предварительного расследования его принудительно отправили в психиатрическую лечебницу до вынесения окончательного решения суда. Сам мужчина свою вину не признал.

В конце мая источник, близкий к Кремлю, сообщил Reuters о передаче Москве списка граждан США, которых американские власти хотели бы вернуть на родину из заключения в России. По словам собеседника агентства, одним из десяти человек в списке был Джозеф Татер.