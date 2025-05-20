Власти США передали Москве список американцев, находящихся в заключении в России, которых Вашингтон хочет вернуть на родину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

О том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 19 мая обсудили возможный обмен заключенными по формуле “девять на девять”, в тот же день сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. При этом он не уточнил, кто потенциально может войти в обменные списки.

По данным Reuters, всего в списке содержатся имена десяти человек. Среди них:

Стивен Хаббард. 73-летнего мужчину, родившегося в штате Мичиган, приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о наемничестве. Как следует из судебных документов, в феврале 2022 года Хаббард подписал контракт с подразделением территориальной обороны города Изюм, расположенного в Харьковской области и находящегося в подчинении Министерства обороны Украины.

Гордон Блэк. Американского военнослужащего арестовали во Владивостоке после того, как у него произошел конфликт с возлюбленной. Девушка обвинила Блэка в нанесении ей телесных повреждений и хищении денежных средств. Суд признал гражданина США виновным по статьям «кража» и «угроза убийством» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Джозеф Татер. Находится на принудительном лечении в России по делу о нападении на полицейского. В августе 2024 года Татер прилетел в Москву в качестве туриста и пытался заселиться в один из отелей, но при регистрации его сотрудники указали мужчине на отсутствие миграционной карты. После этого в гостиницу прибыли полицейские, которые доставили гражданина США в отделение, где он ударил одного из них. Впоследствии Татера арестовали и поместили в СИЗО. В апреле психиатры диагностировали у него психическое расстройство и по решению суда мужчину отправили на принудительное лечение.

Дэниэл Джозеф Шнайдер. В сентябре 2024 года российский суд приговорил его к шести годам лишения свободы за похищение собственного сына. Согласно материалам дела, гражданин США пытался покинуть Россию с четырехлетним ребенком, не имея на то согласия его матери.

Майкл Трэвис Лик. Экс-продюсера групп «Тараканы!», Louna и «Слот» обвиняли в производстве и торговле наркотиками в крупном размере группой лиц, а также незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта. Приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Джин Спектор. Экс-председатель совета директоров группы «Медполимерпром» был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Суд вынес Спектору наказание с учетом предыдущего приговора — за посредничество при даче взятки экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

Роберт Гилман. Американец был задержан в Воронеже в январе 2022 года за устроенный в поезде Сухум — Москва дебош с избиением полицейского. По данным прокуратуры Воронежской области, затем Гилман напал на сотрудника колонии, следователя и инспектора. Приговорен к лишению свободы на семь лет и один месяц.

Роберт Вудлэнд. Приговорен к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По данным следствия, Вудленд вместе с соучастниками по указанию «организатора» забрал из тайника в Мытищах «крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 грамма».

Дэвид Барнс. Инженер из Техаса был признан московским судом виновным в сексуализированном насилии над собственными сыновьями. Дело в отношении Барнса было возбуждено после заявлений его бывшей супруги, которая увезла детей в Россию. Он был приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.

Андрэ Хачатурян. Американец армянского происхождения был арестован в 2021 году во время поездки из Калифорнии в Армению через Москву после того, как в его багаже было обнаружено огнестрельное оружие. Мужчина утверждал, что имел разрешение на хранение оружия по законам США, но его якобы заставили оформить российскую визу в аэропорту, выведя из транзитной зоны. В феврале 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по обвинению в контрабанде оружия.