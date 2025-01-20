Избранный президент США Дональд Трамп способен снять часть санкций, введенных в отношении России его предшественником Джозефом Байденом. Об этом заявил “Ленте.ру” политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

Эксперт обратил внимание на то, что Трамп может отменить введенные Байденом ограничительные меры, минуя Конгресс, тогда как его влияние на санкции, действующие на основе принятых Конгрессом законов останется крайне ограниченным.

“Это уже проявлялось неоднократно в американской истории. Трамп так уже делал. Если вы помните, то в предыдущий раз он, например, выходил из Парижского соглашения по климату, а потом Байден вернул США обратно в это соглашение”, — отметил Ярыгин.

Он напомнил, что документы, которые Трамп будет подписывать после инаугурации, скорее всего, уже подготовлены, поэтому первых решений стоит ждать в 18:00 по Вашингтону (02:00 мск 21 января).

«Такие шаги действительно предпринимаются президентами в отношении предыдущей администрации, и Дональд Трамп это сделает. Это коснется и эмиграции, и военной поддержки либо Тайваня, либо Украины, либо Израиля. Вопрос только, насколько быстро он все это произведет, потому что он обещал отменить от 100 до 200 неправильных решений, которые он называет радикальными, поспешными, глупыми», — добавил Ярыгин.

Ранее сообщалось, что чиновники Евросоюза испытывают опасения в связи с возможной отменой санкций против России после прихода к власти Дональда Трампа. В частности, в Брюсселе выражали озабоченность в связи с тем, что решения Трампа могут быть продиктованы его нетерпимостью к предшественнику и могут не учитывать влияния этих документов на различные сферы жизни в Европе — от торговли до кибербезопасности.

При этом “осведомленные источники” Bloomberg сообщили, что команда Трампа рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию в качестве одного из сценариев решения конфликта. По словам собеседников агентства, на данный момент неизвестно, к какому из возможных вариантов склоняется сам президент.