Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, одновременно оказывая давление на Иран и Венесуэлу, утверждает Bloomberg со ссылкой на «осведомленные источники».

Уходящая администрация президента США Джо Байдена неделю назад ввела самые мощные санкции против торговли российской нефтью, которые когда-либо применял любой западный режим. Этот шаг открыл вопрос о том, как Трамп относится к этим мерам, учитывая его приверженность быстрому прекращению конфликту на Украине, отмечает агентство.

По словам его собеседников, команда Трампа рассматривает два основных подхода к взаимодействию с Россией. Первый планируется применять, если будет решено, что урегулирование конфликта вполне возможно. Он предполагает некоторые меры «доброй воли» в отношении российского нефтяного сектора, которые поспособствуют заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Второй подход будет основываться на санкциях и еще больше усилит давление на Россию, рассказали осведомленные о ходе обсуждений источники, попросившие не называть их имен. По их словам, неизвестно, к какому из вариантов больше склоняется сам Трамп.

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Подход, который он в конечном итоге выберет, будет иметь решающее значение для мирового рынка нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на $5 за баррель с момента введения санкций Байдена против российской энергетики. Некоторые аналитики ожидают дальнейшего роста, который приведет к росту цен на топливо по всему миру.

По словам источников, планы команды Трампа пока на ранней стадии проработки, и их реализация в конечном счете будет зависеть только от него самого. На прошлой неделе политик сказал, что идет подготовка его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Это, как считает Bloomberg, повышает вероятность возможных переговоров о завершении украинского конфликта в ближайшем будущем.

В обсуждениях двух планов Трампа участвуют некоторые из кандидатов в его министры и бывшие чиновники, которые курировали введение антироссийских санкций на его первом президентском сроке, а также представители нескольких консервативно настроенных аналитических центров.

По оценке аналитиков Bloomberg, команде Трампа в конечном итоге придется столкнуться с тем же вопросом, который все последние годы решала администрация Байдена, — как ужесточать санкции против российской энергетики и при этом избежать крупных сбоев поставок и взлета цен на нефтяном рынке, сохраняя также и баланс между использованием инструментов экономической войны и желанием сохранить статус доллара как мировой резервной валюты.

О том, как команда Трампа справляется с этой задачей, можно будет судить в середине марта 2025 года, когда истечет срок действия генеральной лицензии Минфина США по закупкам российских энергоносителей, пишет Bloomberg.

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По мнению авторов статьи, команда Трампа может ужесточить применение вторичных санкций в отношении торговли нефтью, наказывая европейских грузоотправителей и азиатских покупателей, включая крупные китайские и индийские компании.

Еще один вариант — более жесткие меры борьбы с «теневым флотом» танкеров, перевозящих российскую нефть, в том числе путем сотрудничества с Данией и Турцией, на территории которых находятся важнейшие точки логистических маршрутов.

Более мягкий сценарий может включать выдачу генеральных лицензий и повышение ценового «потолка» на российскую нефть более $60 за баррель. Эти шаги будут стимулировать приток российской нефти на мировые рынки, отмечает Bloomberg.

Претендующий на пост госсекретаря при Трампе Марко Рубио, выступая 15 января на слушаниях по утверждению его кандидатуры, назвал санкции ключевым рычагом мирного урегулирования. Он заявил, что Украине, России и США придется пойти на уступки, включая смягчение санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, напомнила, что Москва давно сформулировала свою позицию по поводу урегулирования конфликта.

По словам источников Bloomberg, параллельно команда Трампа прорабатывает варианты политики в отношении Ирана и Венесуэлы. Среди его ключевых советников есть консенсус по поводу возврата к стратегии максимального давления на Тегеран, начиная с большого пакета санкций, который ударит по основным игрокам нефтяной отрасли. Эти меры могут быть приняты уже в феврале 2025 года, говорят собеседники агентства.

На своем первом президентском сроке Трамп применял аналогичный подход, добившись значительного сокращения экспорта иранской нефти — который, впрочем, вырос после прихода Байдена к власти.

Ситуация в Венесуэле более сложная, поскольку ее давний лидер Николас Мадуро, который только что вступил в должность президента на новый срок, в прошлом уже выдержал стратегию максимального давления со стороны администрации Трампа, максимально ограничившей экспорт нефти из страны, и успешно преодолел усилия американских политиков по воздействию на выборы. Кроме того, в Венесуэле присутствуют американские нефтяные компании, такие как Chevron Corp.

Неслучайно, пишет Bloomberg, представлять интересы Трампа в Латинской Америке будет Маурисио Клавер-Кароне — его влиятельный советник на первом президентском сроке, известный сторонник жесткой и агрессивной позиции. Источники агентства допустили, что он вернется к своей прежней стратегии — например, убедит президента США перестать признавать Мадуро законным главой государства.

В ходе предвыборной гонки Трамп не раз намекал, что готов ослабить антироссийские санкции. Политолог-американист Малек Дудаков допускал, что это действительно может произойти — в отношении той части ограничительных мер, которые невыгодны самим США. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не ожидают смены экономической риторики Вашингтона с приходом Трампа к власти.