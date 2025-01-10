Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп отменит санкции против России, введенные при администрации Джо Байдена, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в ЕС приступили к анализу сотен исполнительных указов и санкций администрации Байдена, чтобы определить степень их значимости для сложившейся системы международных отношений. В Брюсселе опасаются, что решения Трампа могут быть продиктованы его нетерпимостью к самому Байдену и не будут учитывать влияния этих документов на различные сферы жизни европейцев — от торговли до кибербезопасности.

«Озабоченность вызывает то, что он может принять решение все вернуть назад лишь из-за того, что они были приняты Байденом. Нам необходимо знать, как это может на нас повлиять», — сказал один из источников.

Та поспешность, с которой действуют европейские чиновники в преддверии инаугурации Трампа (состоится 20 января) говорит о чувстве неуверенности представителей ЕС, пишет издание.

По словам источников, наибольшую озабоченность в Еврокомиссии вызывают санкции, введенные в отношении России. В ЕС надеются на то, что Трамп оставит их нетронутыми, чтобы использовать в качестве потенциальных рычагов для влияния на Москву в ходе возможных переговоров о прекращении огня.

Летом 2024 года в ЕС была создана внутренняя комиссия, состоящую из высокопоставленных чиновников для того, чтобы выстроить стратегию на случай возможных изменений в санкционной политике в ходе второго президентского срока Трампа, а также разработать меры по ее сохранению или защите.

В фокусе работы этой комиссии будут вопросы, связанные с потенциальными конфликтами в сфере торговли, сокращение поддержки Украины со стороны США, а также изменение обязательств США перед Европой в области безопасности.

Исполнительные указы могут быть введены лишь указом президента и отозваны в любой момент. Так, в 2017 году Трамп пересмотрел ряд документов, в частности — отказался от нормализации отношений с Кубой, начало которой положил его предшественник Барак Обама, вывел США из Парижского климатического соглашения, а в 2018 году отказался от ядерной сделки с Ираном.

В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хочет принимать решение о продлении санкций ЕС против России до инаугурации Трампа. Для решения о продлении санкций необходима единогласная поддержка всех 27 государств, входящих в состав ЕС.