Президент США Джо Байден в последние недели своего пребывания у власти может ввести новые санкции в отношении российских компаний энергетического сектора. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ограничения могут коснуться «теневого флота» — грузовых судов, которые перевозят российскую нефть в другие страны и компаний-экспортеров топлива, отмечают источники. Также санкции могут быть связаны с отзывом лицензий у банков, которые позволяют проводить транзакции с Россией.

По словам собеседников издания, этот шаг даст избранному президенту Дональду Трампу, вступающему в должность 20 января, дополнительные рычаги давления на российского лидера Владимира Путина относительно переговоров о завершении конфликта на Украине. Байден, как отмечают источники, намерен передать своему преемнику «более сильную экономику» в отличие от той, которая была в момент его прихода к власти из-за скачка цен на энергоносители.

В то же время администрация действующего президента опасается своими действиями спровоцировать новый рост цен на нефть внутри США, пишет издание.

Ранее о введении новых антироссийских санкций до вступления в должность президента Трампа говорил советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, США уже ввели «серьезные санкции» против финансового сектора России, но за ними последуют и другие подобные меры. Салливан отметил, что эти действия направлены на ослабление российской «военной машины».

Также советник отметил, что до середины января Украина получит «сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные возможности, чтобы защитить свою свободу и независимость».

В ноябре Financial Times со ссылкой на источник в украинском Минобороны писала, что в Киеве опасаются прекращения поддержки со стороны США после прихода Трампа в Белый дом. Сам он заявлял, что намерен «очень усердно работать» для урегулирования украинского конфликта в кратчайшие сроки.

При этом в середине декабря Минюст США разрешил временно — до 30 июня 2025 года — операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с находящимся под санкциями Газпромбанком.

Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал указ, который позволяет иностранным покупателям российского газа расплачиваться за поставки через любой банк России, а не только Газпромбанк. Такой способ оплаты допускается до конца первого квартала 2025 года.