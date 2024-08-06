По меньшей мере пять американских солдат пострадали при ракетном обстреле военной базы в Ираке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Пентагон обвинил в атаке Иран.

По данным двух источников Reuters в иракских силах безопасности, по авиабазе Аль-Асад на западе страны были выпущены две ракеты «Катюша». Собеседник РИА Новости утверждает, что их запустили с грузовой машины. Источник Reuters сообщил, что ракеты упали на территории базы.

Неназванный американский чиновник рассказал, что один из пострадавших военных получил «серьезные ранения». «Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки», — добавил собеседник.

Неясно, была ли атака на американскую военную базу в Ираке с угрозами Ирана отомстить за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, отмечает Reuters. В то же время глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обвинили в обстреле Тегеран, назвав произошедшее «опасной эскалацией».

Об атаке на базу Аль-Асад в Ираке были проинформированы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

На фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке Пентагон в ближайшие дни ожидает новых нападений «проиранских ополченцев» на свой контингент, дислоцированный на Ближнем Востоке, сообщает Axios со ссылкой на источник.

30 июля военные США нанесли авиаудар по иракскому городу Мусаиб, передает AFP. По данным агентства, целью атаки были боевики, которые, по утверждению американской стороны, намеревались запустить несколько беспилотников.

Рост напряженности на Ближнем Востоке, наблюдаемый с конца июля, вызван гибелью одного из командующих «Хезболлы» Фуада Мохсена Шокра в результате удара Израиля по Бейруту, а также убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран возложил ответственность за произошедшее на Израиль и пообещал ответ.