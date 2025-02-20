Первая леди США Мелания Трамп стала интернет-знаменитостью в Китае, особенно среди женщин, пишет Associated Press (AP). Публикации с женой американского президента Дональда Трампа, известного своей антикитайской риторикой, набирают миллионы лайков и просмотров.

В китайских соцсетях восхищаются независимостью Мелании Трамп, ее вкусом в моде, воспитанием сына, а также «стоической преданностью» Дональду Трампу на фоне его личных и политических скандалов.

«Это может показаться удивительным, учитывая враждебность ее мужа по отношению к Китаю», — подчеркивает AP.

Широкополая шляпа жены Трампа на его инаугурации произвела в Китае фурор. В местных интернет-магазинах начали предлагать похожие головные уборы, а в сети появились инструкции, как сделать такую же шляпу за 48 часов, отмечает агентство.

Более того, фанаты Мелании Трамп стали продавать нелегальные копии новых мемуаров первой леди США, переведенных на китайский язык искусственным интеллектом, поскольку, по словам одной из поклонниц, «люди хотят узнать о ней больше».

«По общепринятым китайским стандартам женщины должны поддерживать своих мужей и сосредоточиться на воспитании детей. Но черты независимости Мелании Трамп также привлекают китайских поклонников, как и ее восхождение из маленького словенского городка на вершину мировой социальной лестницы», — пишет AP.

Китайцам нравится, что в Мелании Трамп есть «и традиционная, и современная сторона женщины», сказала в беседе с агентством доцент кафедры медиаисследований университета Хофстра в Нью-Йорке Цзинси Ву.

Кроме того, им импонирует забота первой леди США о своем 18-летнем сыне Бэрроне Трампе. «Китайцы уделяют повышенное внимание воспитанию детей», — отметила Ву.

В самом Дональде Трампе поклонники первой леди видят победителя, успех которого разделяет и она сама, рассказала AP доцент Школы коммуникаций Гонконгского баптистского университета Роуз Луцю.

«Чем более она независима и успешна, но при этом непоколебимо предана Трампу, тем больше это отражает мужское восприятие успеха», — добавила Луцю.

В начале своего второго президентского срока Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на китайский импорт и пригрозил вернуть под контроль США Панамский канал, которым, по его утверждению, управляет Китай (что в Панаме и Пекине отрицали).

Впрочем, подобная риторика не мешает китайцам интересоваться жизнью четы Трампов, так как, по словам Ву, в Китае часто воспринимают американскую политику как мыльную оперу.