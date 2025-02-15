Группа европейских стран тайно разрабатывает план по отправке войск на Украину, чтобы обеспечить выполнение потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом пишет Associated Press (AP).

По данным агентства, усилия возглавляют Великобритания и Франция. При этом детали пока неизвестны, поскольку участвующие в обсуждениях страны не хотят раскрывать свою позицию и «давать преимущество президенту России [Владимиру Путину], если он согласится на переговоры» по урегулированию конфликта на Украине, отмечает AP.

«Я не буду вдаваться в конкретные возможности, но я согласен с тем, что для достижения мира Украине необходимы какие-то гарантии безопасности, и Великобритания сыграет в этом свою роль», — заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

В то же время экс-главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании лорд Ричард Даннатт заявил «Би-би-си», что армия страны слишком истощена, чтобы возглавлять потенциальную миротворческую миссию на Украине. По его словам, для такой задачи потребуется 40 тыс. военнослужащих, а у Соединенного Королевства «просто нет такого количества в наличии».

«В настоящее время наши вооруженные силы настолько ослаблены как в численном отношении, так и в том, что касается возможностей и оснащения, что это потенциально может привести к серьезным осложнениям», — пояснил он.

Какие страны могут отправить войска

По утверждению AP, европейские страны начали изучать, какая сила может понадобиться для проведения миротворческой операции после окончания конфликта на Украине, около года назад. Однако вопрос стал экстренным из-за опасений европейцев, что президент США Дональд Трамп «может пойти на сделку с Путиным через их головы».

Состав европейских войск, которые могут быть отправлены на Украину, будет зависеть от условий мирного урегулирования и Конституции каждой страны. В частности, в Италии существуют конституционные ограничения на использование своих вооруженных сил. Нидерландам и Германии потребуется одобрение парламента, а Польша проявляет осторожность якобы из-за «сохраняющейся вражды с Украиной, которая началась со времен Второй Мировой войны», утверждает AP.

Министр обороны Эстонии Ханно Певклур рассказал AP, что европейские страны находятся на ранней стадии в разработке плана. По его словам, им «крайне важно» понять, как будет выглядеть линия соприкосновения в Украине, прежде чем разрабатывать стратегию.

«Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до “пары тысяч” с обеих сторон, то для Европы не будет проблемой также присутствовать там», — сказал Певкур, отметив, что было бы намного сложнее, если бы там все еще продолжался «кипящий конфликт».

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес убежден, что это должна быть «реальная сила, чтобы русские знали, что если они когда-нибудь испытают ее, то будут раздавлены».

Также необходимо провести обучение украинских солдат и инвестировать в украинскую оборонную промышленность, заявил AP министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Помимо наземных войск Украине нужна поддержка с воздуха, отмечает агентство.

При этом европейцам будет трудно собрать крупномасштабные силы и они не смогут сделать это быстро, отмечает агентство. Бывший глава военной миссии Франции при ООН Доминик Тринкан уточнил, что развертывание такой операции с привлечением солдат со всего мира займет не меньше года.

«Мы должны делать то, что является уместным, реалистичным, хорошо продуманным, взвешенным и согласованным», — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что идея развертывания крупных сил «притянута за уши».

Реакция России на план ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал идею с отправкой на Украину «миротворцев» из стран НАТО «непроходной». По его словам, в самой Европе очень много сомнений по поводу отправки своих войск на территорию Украины и «очень мало стран», готовых в этом участвовать.