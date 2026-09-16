Спрос на новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оказался слабее ожиданий: большинство конфигураций можно получить без долгого ожидания, а аналитик GF Securities Джефф Пу уже снизил прогноз производства линейки до 72 млн устройств, пишет Investor’s Business Daily. Акции Apple после публикации снизились примерно на 0,5%.

Пу назвал динамику предзаказов «вялой». По его оценке, спрос оказался ниже ожидаемого из-за ограниченного числа заметных обновлений и более высоких цен. iPhone 18 Pro в США начинается от $1 199, Pro Max — от $1 299. Почти все версии Pro доступны без значительных задержек, тогда как на некоторые конфигурации Pro Max приходится ждать от одной до четырех недель.

Аналитик снизил прогноз производства iPhone 18 Pro и Pro Max до 72 млн устройств. Одновременно он сократил ожидания по первому складному iPhone Duo с 7 млн до 6 млн штук, но уже по другой причине — из-за ограничений производства шарниров. Предзаказы на Duo откроются только 16 октября, а продажи стартуют 23 октября.

При этом ситуация выглядит не одинаково во всех странах. В Китае и Гонконге спрос на отдельные версии Pro Max выше, а сроки ожидания доходят до нескольких недель. JPMorgan также допускает, что часть покупателей откладывает покупку обычного Pro в ожидании складного iPhone Duo.

В России новинки уже доступны для предзаказа. «М.Видео» предлагает iPhone 18 Pro от 174 999 рублей, а Pro Max — от 189 999 рублей. Ритейлер утверждает, что в первый день число предзаказов оказалось примерно на 40% выше, чем у предыдущего поколения за аналогичный период.

При этом официально Apple начинает продажи iPhone 18 Pro и Pro Max 18 сентября. Россия в список стран первой волны не входит, поэтому локальные продажи зависят от поставок по альтернативным каналам.