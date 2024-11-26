Компания Apple подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для одной из функций камеры iPhone, обратил внимание «Телеспутник». Запрос поступил 15 ноября, а 19 ноября сведения о нем были официально опубликованы.

Заявителем указана организация «Эппл Инк.», зарегистрированная в американском штате Калифорния. Представителем Apple в России выступает юридическая компания «Меллинг, Войтишкин и Партнеры ФЗ ЛЛС».

Речь идет о функции Center Stage («В центре внимания»), которая при помощи машинного обучения позволяет удерживать человека в центре кадра при перемещениях. Среди категорий товаров и услуг, которые заявитель хочет защитить, указаны компьютеры, детали для них, мобильные телефоны, смартфоны, камеры и устройства для доступа в интернет.

После начала российской военной операции на Украине Apple объявила о приостановке продаж новых моделей своей продукции в России. Также компания ограничила работу Apple Pay и некоторых других сервисов для россиян.

В мае 2022 года Минпромторг разрешил параллельный импорт товаров Apple в Россию, то есть ввоз продукции без согласия правообладателя.

В марте 2024 года консорциум АНО «Вычислительная техника», в который входит несколько крупных российских производителей электроники, направил в Минцифры предложение о запрете параллельного импорта смартфонов и ноутбуков любых брендов. «Ведомости» отмечали, что эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице.

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр в разговоре с RTVI назвал такое предложение «преждевременным» и заявил, что параллельный импорт позволил не опустошить прилавки российских магазинов и нарастить многим предприятиям свое производство, поэтому сейчас его необходимо «укреплять, <…> но под жестким правительственным контролем».