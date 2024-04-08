Параллельный импорт позволил не опустошить прилавки российских магазинов и нарастить многим предприятиям свое производство, поэтому сейчас его необходимо «укреплять, <…> но под жестким правительственным контролем». Об этом RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр, комментируя предложение консорциума АНО «Вычислительная техника» исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов.

Предложение «Вычислительной техники» по полному запрету параллельного импорта иностранной техники Скляр назвал «преждевременным». По его словам, «забегать вперед в этой очень чувствительной теме» — неправильно.

«К сожалению, во всей истории с производством наших гаджетов, если вспомнить буквально последние 10 лет, мы уже не раз попадали, когда давались обещания на самом высоком уровне, даже [бывшему] президенту [России Дмитрию] Медведеву показывали приборы, а потом ничего не происходило. Вот я считаю, что нам надо учесть этот отрицательный опыт и не поддаваться на шапкозакидательские предложения», — пояснил он.

По мнению парламентария, сначала надо убедиться, что создана вся отечественная цепочка, начиная от чипов и заканчивая конечными изделиями. «А некоторые предложения, которые сейчас звучат, они, в том числе, могут базироваться на недобросовестной конкуренции уже с нашими дружественными партнерами», — подчеркнул Скляр.

Он добавил, что задача параллельного импорта заключается в том, чтобы «использовать его возможности для наращивания производства отечественной продукции и продукции, которую мы создаем вместе с нашими дружественными партнерами». Для этого в том числе необходимо наращивать кооперацию с дружественными странами, считает депутат.

Скептически к предложению «Вычислительной техники» отнесся и депутат государственной думы Анатолий Вассерман. В беседе с RTVI он отметил, что сейчас «слишком мало» отечественной и импортной продукции, которая выпускается под российским контролем, поэтому «немедленно запрещать параллельный импорт, даже если хочется, то все равно не получится».

«Просто, грубо говоря, угроза такого запрета может стать дополнительным стимулом для развития собственного производства. А собственное производство развивать в любом случае нужно», — указал он.

В то же время Вассерман подчеркнул, что внутрироссийский рынок «слишком мал» для некоторых высоких технологий, поэтому разработка смартфона с нуля «на нашем рынке не окупится». «Нашим технологам надо изучать запросы других рынков, а нашим производителям — сразу готовиться выпускать эти устройства в таком количестве, чтобы иметь возможность их экспортировать, и такого качества, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке», — убежден депутат.

Предложение о запрете параллельного импорта смартфонов и ноутбуков

Консорциум АНО «Вычислительная техника», в который входит несколько крупных российских производителей электроники, направил предложение о запрете параллельного импорта смартфонов и ноутбуков любых брендов в Минцифры. Как пишут «Ведомости», эта идея вошла в перечень инициатив по продвижению российских товаров в рознице. Кроме того, консорциум предложил давать льготные кредиты российским вендорам и федеральным торговым сетям, чтобы стимулировать производство и закупки техники для массового сегмента.

Представитель Минцифры в беседе с «Ведомостями» подтвердил, что соответствующие документы были направлены в ведомство. По его словам, в настоящее время министерство знакомится с документом и проводит оценку целесообразности инициатив.

«Дополнительно сообщаем, что Минпромторг неоднократно запрашивал предложения АНО ВТ по корректировке параллельного импорта, информацию не получили», — отметил собеседник издания.

«Ведомости» отмечают, что ввести ограничения «Вычислительная техника» предлагала и раньше. Так, летом 2023 года АНО ВТ выступала с идеей по ограничению параллельного импорта серверов, аналогов которых нет в России. В марте 2024 года консорциум предлагал ограничить госкомпании в закупках зарубежной техники.

Теперь, помимо запрета на ввоз иностранной электроники, «Вычислительная техника» предлагает:

использовать инструменты бюджетного софинансирования маркетинговых программ для продвижения отечественной техники в сегменте b2c и «поддержки позитивного образа отечественного оборудования» на федеральных ТВ-каналах;

ввести утилизационный сбор и акцизы на импортную технику, а «при достижении определенных объемов реализации продукции» возвращать часть сбора отечественным производителям;

реализовать программу «Российская полка», согласно которой магазины должны размещать у себя определенное количество российских товаров. В этой части консорциум предлагает ввести обязательные квоты для товаров отечественных вендоров, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Как на потенциальный запрет отреагировал рынок

Полностью инициативу АНО ВТ поддержал производитель компьютерной техники «Рикор электроникс». Вице-президент компании по коммерции Сергей Куприянов в беседе с «Ведомостями» объяснил, что российским фирмам тяжело конкурировать с параллельным импортом и «наплывом» техники из Китая. Увеличение спроса на отечественную продукцию позволит производителям больше инвестировать в производственные мощности и доработку своих решений, убежден топ-менеджер.

«С усиленным лоббированием российской техники на рынке не возникнет ситуация, при которой товара не будет. Отечественная техника ничем не хуже импортной, потому что технология производства достигла высокого уровня и наши устройства обладают хорошими характеристиками», — пояснил Куприянов.

Инициативу, связанную с льготным кредитованием, поддержал и директор по продажам компании «Инферит», производящей компьютеры, Олег Епишин. По его мнению, это позволило бы отечественным компаниям увеличить конкурентоспособность на внутреннем рынке. Между тем запрет параллельного импорта он не одобрил, поскольку есть риск «роста цен, сокращения ассортимента, увеличения доли серого импорта и общего снижения доступности продукции для потребителей».

Также Епишин негативно отреагировал и на идею акцизов на импортную электронику. По его словам, такие изменения в конечном счете отразятся на стоимости продукции для потребителей. Альтернативой этой мере он называет механизм кэшбэка для покупателей отечественной электроники, отмечают «Ведомости».

О том, что ограничение параллельного импорта и введение акциза скажется на рынке отрицательно, заявили и в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). «[Это] может увеличить стоимость продукции, создать дефицит по некоторым категориям и ограничить добросовестную конкуренцию», — пояснил представитель РАТЭК.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что резкое сокращение параллельного импорта может привести либо к повышению цен, либо к увеличению серого импорта.

«Возможно, для отечественных разработчиков имело бы смысл дифференцировать подход и выделить те категории, по которым сейчас у российских производителей есть потенциал для активного развития и увеличения доли рынка», — предположил он.