Самолет, предположительно перевозивший экс-президента Филиппин Родриго Дутерте, 12 марта прилетел в Нидерланды где политик должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) по обвинениям в предполагаемых преступлениях против человечности в ходе кампании по борьбе с наркотиками, пишет Bloomberg.

Частный Gulfstream G550 с 79-летним Дутерте предположительно приземлился в аэропорту Роттердам-Гаага, вырулил в частный ангар и был скрыт от журналистов и других наблюдателей парой автобусов, пока открывалась пассажирская дверь. МУС пока не подтвердил, что бывший филиппинский лидер был на борту и находится под стражей.

Семья и адвокаты Дутерте потребовали его возвращения на Филиппины. Верховный суд страны 13 марта отклонил ходатайство о прекращении исполнения ордера МУС. Дочь Дутерте Сара, занимающая пост вице-президента Филиппин, сегодня вылетела в Амстердам. В беседе с журналистами она раскритиковала арест отца, утверждая, что этот шаг «показывает миру, что филиппинское правительство готово бросить своего собственного гражданина и предать саму суть суверенитета и национального достоинства».

Дутерте стал первым бывшим главой государства в Азии, на арест которого МУС выписал ордер. Его задержание, как отмечает Bloomberg, «знаменует собой значительную победу для суда, находящегося под давлением президента США Дональда Трампа, и сигнализирует о серьезном политическом сдвиге на Филиппинах», где семейный клан Дутерте по-прежнему пользуется мощной поддержкой, особенно на юге.

В воскресенье Дутерте обратился к многотысячной толпе на стадионе в Гонконге, где проживает большая филиппинская община, но по прибытии в Манилу во вторник утром его арестовали по ордеру МУС, а к вечеру того же дня отправили в Европу через Дубай. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил в телеобращении во вторник, что его предшественника доставят в Гаагу для для предъявления обвинений МУС. «Это то, чего от нас ждет международное сообщество», — сказал он.

Дутерте, который некогда занимал пост мэра города Давао на южном острове Минданао, известен своими публичными заявлениями о создании «эскадрона смерти» для ликвидации преступников. На родине его эпатажные высказывания и успехи в борьбе с криминалом принесли ему национальную известность.

В период с 2016 по 2022 годы, будучи президентом, он руководил антинаркотической кампанией, в результате которой погибло более 6 тысяч человек. Правозащитники утверждают, что полиция и ее агенты по ночам совершали противозаконные рейды по домам, арестовывая и убивая подозреваемых, а также подбрасывая улики для оправдания своих действий.

Дутерте вывел Филиппины из МУС после того, как суд начал расследование убийств, совершенных в ходе антинаркотической кампании. Его преемник Маркос изначально отказался сотрудничать с МУС, но его администрация сменила тон, когда альянс президента с Дутерте распался из-за политических разногласий.

Дочь Дутерте Сара, занимающая пост вице-президента, в июле должна предстать перед филиппинским Сенатом — после того, как в прошлом месяце союзники Маркоса объявили ей импичмент. Она отвергла обвинения в том, что она замышляла убийство президента и нецелевым образом расходовала государственные средства.