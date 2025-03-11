Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Associated Press (AP).

Полиция взяла Дутерте под стражу, когда он вернулся в столицу Филиппин из Гонконга. Против бывшего главы государства был подан иск о преступлениях против человечности, сообщили в правительстве Филиппин.

Речь идет о массовых убийствах, которые совершались в ходе «войны против наркотиков». Как отмечает AP со ссылкой на копию ордера, в документе говорится о наличии достаточных оснований, чтобы считать массовые убийства в период президентства Дутерте «систематическими», так как они продолжались на протяжении нескольких лет, а жертвами стали тысячи людей.

Как уточнили в МУС, задержание бывшего президента Филиппин было необходимо, чтобы обеспечить его явку в суд, так как ожидалось, что он может проигнорировать официальную повестку. Несмотря на утрату статуса главы государства, Дутерте продолжал обладать значительной властью, что создавало как риск вмешательства в расследование, так и угрозу для свидетелей, добавили в суде.

Арест Дутерте вызвал переполох в аэропорту: адвокаты и помощники политика выразили возмущение из-за того, что полиция не подпускала к бывшему лидеру Филиппин врачей и представителей защиты. «Это нарушение его конституционных прав», — заявил в разговоре со СМИ союзник Дутерте, сенатор Бонг Го.

Пока неизвестно, куда именно полиция увезла бывшего президента, а также когда он будет доставлен в Европу для передачи под стражу МУС. Как утверждают в правительстве Филиппин, 79-летний Дутерте не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

Рэнди Делос Сантос — дядя подростка, убитого филиппинской полицией во время антинароктичнской операции в Маниле в 2017 году, в разговоре с AP назвал арест Дутерте «большим и долгожданным днем для правосудия». Он выразил надежду на то, что высшие должностные лица внутренних органов Филиппин и все причастные к незаконным убийствам будут также заключены под стражу и понесут наказание.

Трое полицейских, которые убили племянника Сантоса, были осуждены в 2018 году. Это уголовное дело стало одним из факторов, послуживших причиной для временной приостановки силовых мер со стороны Дутерте. Обвинительный приговор по делу Сантоса стал одним из трех судебных решений, которые были вынесены в отношении работников правоохранительных органов, которые участвовали в антинаркотической компании бывшего президента Филиппин. Как пишет AP, семьи пострадавших приняли решение обратиться в МУС в связи с недоверием к судебной системе Филиппин.

Международный уголовный суд приступил к расследованию дела в отношении Дутерте 1 ноября 2011 года, когда он занимал должность мэра города Давао. В 2019 году Дутерте вывел Филиппины из-под действия Римского статута, который обеспечивал действие юрисдикции МУС на территории его страны.

В 2021 году правительство Филиппин объявило, что внутренние органы страны самостоятельно расследуют выдвинутые обвинения, и потребовало от МУС прекратить расследование в отношении Дутерте.

В 2023 году судьи МУС постановили, что следствие по делу в отношении бывшего президента должно продолжаться. Администрация действующего президента страны Фердинанда Маркоса — младшего заявила о готовности сотрудничать с Международным уголовным судом, если МУС сделает запрос о задержании Дутерте.

В ноябре 2024 года стало известно, что Родриго Дутерте решил вернуться в политику и выставил свою кандидатуру на выборах мэра Давао. Позднее его дочь, вице-президент Филиппин Сара Дутерте, заявила, что наняла человека для убийства действующего президента страны.