Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взяток и попытке мошенничества, попросил председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина помочь ему отправиться в зону проведения военной операции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Юлию Потапову.

По словам защитницы, Кибовский после ареста направил несколько ходатайств с просьбами отправить его на СВО ― начальникам СИЗО №7 в Капотне и СИЗО №1 «Матросская тишина», а также в Единый пункт отбора на контрактную службу и в Главное следственное управление СК по Москве, но ответа не получил.

В своем обращении к Бастрыкину Кибовский напомнил об их встрече на юбилее народного артиста СССР Юрия Соломина несколько лет назад. Глава СК на том мероприятии отметил, что образы русских офицеров, сыгранных Соломиным, повлияли на его судьбу.

«Сейчас вы можете продолжить благородную эстафету и повлиять на мою судьбу с тем, чтобы меня отправили на фронт, где сейчас решается судьба нашей родины», — написал Кибовский.

Он заявил, что его предки «верой и правдой служили России» с XVII века ― во времена Северной войны, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.

Кибовский добавил, что сам проходил срочную службу, а также участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и получил медаль «За службу в морской пехоте». После начала военной операции экс-чиновник помогал бойцам в Донбассе, посещал их с арт-бригадами в госпиталях и на передовой, отмечается в обращении Кибовского.

По словам экс-главы депкульта, он понимает, что отправка на СВО может быть «дорогой в один конец», и готов к этому. По мнению Кибовского, ожидая в СИЗО окончания разбирательства по своему делу, он будет «совершенно бесполезен для родины и как управленец, и как ученый».

Кибовского задержали 16 июля, ему предъявили обвинение в восьми эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с 2015 по 2023 год экс-чиновник получил от коммерческих организаций более 100 млн рублей взяток за помощь в заключении госконтрактов.

На заседании суда по избранию меры пресечения Кибовский рассказал, что в первый раз его задержали еще в декабре 2023 года по возвращении из Донбасса в Москву. По словам обвиняемого, тогда ему якобы сломали ребро, но он «все понял и никуда не скрылся, не сбежал».