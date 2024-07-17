Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца, до 16 сентября, бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем телеграм-канале. Кибовский проходит обвиняемым по делу о коррупции и мошенничестве.

Кибовский не признал свою вину, передает «Медиазона»* со ссылкой на слова следователя. По словам последнего, вина чиновника подтверждается показаниями свидетелей и обвиняемых и другими материалами.

Сам Кибовский заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

«Вы разъясните, потому что я ничего не понял. Опять же при обыске — где часы, камни, там, где мешки с деньгами, как это принято обычно в таких ситуациях? Пресса пришла вот, а им даже нечего рассказать. К сожалению, все в пустоту. Меня пасут с 22-го года, но ничего не нашли», — сказал он (цитата по «Медиазоне»*).

Следователь заявил, что Кибовский постоянно передвигался по России, «является человеком мобильным», в связи с чем может скрыться, повлиять на следствие и оказать давление на бывших подчиненных, пользуясь своим авторитетом и репутацией.

Во время заседания Кибовский рассказал, что его и других фигурантов дела задержали еще в декабре 2023 года, когда они вернулись из Донбасса в Москву. Тогда, по словам обвиняемого, ему сломали ребро, но он «все понял и никуда не скрылся, не сбежал».

«Я никуда бежать не собираюсь. Я свою Родину в таком момент не оставлю. Кроме того, куда? Другого гражданства у меня нет, недвижимости у меня нет, ничего нет <…> Я знал с декабря, что охота идет за мной, но никуда не делся! Буду здесь, никуда не денусь. Но может быть на СВО, если там отпустят», — приводит «Медиазона»* слова экс-главы московского депкульта.

Адвокат Кибовского назвала доводы следствия она называет голословными и попросила приобщить к делу грамоты, дипломы и более 30 медалей своего подзащитного, а также документы, подтверждающие, что мать чиновника нуждается в постоянной помощи. По словам адвоката, экс-руководитель депкульта неоднократно бывал в зоне военной операции на Украине.

В основу дела, по словам адвоката, легли показания подозреваемой, которая на очной ставке «не отрывалась от листа бумаги, который находился у нее на коленях».

В чем обвиняют Кибовского

Кибовского задержали 16 июля, сообщил на суде следователь. Чиновнику предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток (ч.6 ст.290 УК) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Кибовский за взятки помогал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, действуя с другими соучастниками в составе организованный группы. Общая сумма взяток, полученных экс-главой столичного депкульта, превысила 100 млн рублей, сообщил Следственный комитет. Следователь заявил, что преступления совершались в период с 2015 по 2023 год, когда Кибовский руководил госзакупками.

Журналистка Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что это уже второе задержание Кибовского за последние несколько месяцев. По ее данным, чиновника задерживали осенью 2023 года и отпустили после допроса.

Уголовное дело о взятках в московском департаменте культуры было возбуждено еще в декабре 2023 года, утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»*. Тогда же, по информации канала, были отправлены под арест первые фигуранты.

«МК» пишет, что дело в отношении Кибовского связано с преступной схемой, в рамках которой сотрудники департамента культуры обеспечивали «откаты» за победу бизнесменов на аукционах.

«Благодаря этому именно их фирмы занимались поставкой мебели для нужд ГБУК «Объединение культурных ценностей» по завышенной стоимости», — сообщает издание.

По данным «МК», по этому делу в 2023 году были задержаны бывший руководитель ГКУ «Мосреставрация» Сергей Балясников, бизнесмен Андрей Галяев, директор ООО «Евреоком» Андрей Нероденков и его заместитель Константин Яковлев.

«ВЧК-ОГПУ»* писал, что Балясникова обвинили в покушении на хищение 38 млн рублей из бюджета Москвы. Ссылаясь на материалы следствия, канал указывал, что экс-руководитель ГКУ «Мосреставрация» и его заместитель Яковлев «на протяжении длительного времени фактически руководили процессом реализации закупок депкульта».

Александр Кибовский возглавлял департамент культуры Москвы в 2015-2023 годах. После выборов мэра осенью 2023-го чиновник не вошел в состав нового столичного правительства. В ноябре того же года Кибовский был назначен представителем аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами России. На момент задержания Кибовский занимал должность представителя аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами России. За несколько дней до задержания, 11 июля, Кунцевский районный суд Москвы расторг брак Кибовского с его супругой Анастасией и разделил их имущество.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов