Бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского 17 июля задержали по делу о получении взятки на сумму более 100 млн рублей. По версии следствия, чиновник за деньги помогал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Чем известен Кибовский — в материале RTVI.

Потомок дворян и московский министр

Александр Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. В одном из интервью чиновник рассказывал, что является потомком древнего дворянского рода, начало которому положил в XVII веке польский шляхтич Яков Кибовский. Русский царь Алексей Михайлович принял его на службу и пожаловал земли в Смоленской губернии.

Кибовский окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) по специальности «Музейное дело, охрана памятников истории и культуры». Прежде чем попасть в правительство Москвы, работал в музее-панораме «Бородинская битва», Минкультуры, аппарате правительства России и Росохранкультуре.

В 2010 году Счетная палата указала на неэффективность работы Росохранкультуры, а тогдашний министр культуры Александр Авдеев предложил передать ее основные функции министерству. На этом фоне Кибовский покинул пост и возглавил департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследия).

Градозащитники критиковали Мосгорнаследие за отсутствие должного подхода к сохранению исторических зданий в Москве. Согласно «Черной книге» архитектурных потерь, которую ведет общественное движение «Архнадзор», при Кибовском были утрачены доходный дом в Большом Козихинском переулке, стадион «Динамо», интерьеры универмага «Детский мир» на Лубянке, несколько павильонов на ВДНХ, исторический облик «дома Болконского» на Воздвиженке, доходный дом Прошиных на 1-й Тверской-Ямской.

В 2015 году Кибовский стал руководителем департамента культуры Москвы и занимал этот пост до осени 2023 года. На момент задержания он был представителем аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами России. В этом качестве Кибовский организовывал гастроли московских театров и артистов в зоне военной операции.

В 2019 году команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование, в котором утверждалось, что на несовершеннолетнего сына Кибовского оформлена квартира в доме на Садовнической улице, изначально предназначенном для очередников и молодых семей. В публикации отмечалось, что на тот момент сын Кибовского, согласно декларации экс-министра, также значился собственником доли в квартире площадью 174 кв. м в элитном жилом комплексе Замоскворечья «Купеческая усадьба». Кибовский эту информацию не комментировал.

«Портретный детектив» и критик Михалкова

Кибовский участвовал в возвращении государству украденных или считавшихся утраченными произведений искусства. В интервью «Российской газете» он привел в пример случай, когда смог по памяти определить пропавшую из Грозненского музея картину, которую впоследствии удалось вернуть в коллекцию.

Около 30 лет Кибовский занимается атрибуцией портретной живописи, то есть идентификацией авторов полотен и изображенных на них людей. Сам он сравнивал процесс с детективной историей. По словам Кибовского, ему удалось атрибутировать более 800 портретов — вернуть или исправить имена персонажей, определить датировки, установить или подтвердить авторство картин.

Книга Кибовского «500 неизвестных» вошла в Книгу рекордов России в категории «самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей».

Кибовский также выступал консультантом по военным костюмам в художественных фильмах, среди них — «Остров» Павла Лунгина, «Адмиралъ» и «Союз спасения» Андрея Кравчука, «Елки 1914» Тимура Бекмамбетова.

После выхода на экраны фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» Кибовский выпустил книгу «Сибирский цирюльник. Правда и вымысел киноэпопеи». В ней он обратил внимание на исторические неточности картины.

Михалков назвал книгу «дорогим заказом людей, которые не могут примириться с надеждой на возрождение самосознания нашего народа», и предположил, что целью публикации было «принизить» фильм перед зрителями. Режиссер добавил, что картину консультировали 11 докторов исторических наук, но даже в этом случае «возможны неточности». Позже Кибовский признал, что «снять “абсолютную правду” невозможно в принципе».

Массовые увольнения при Кибовском

После того, как Кибовский возглавил департамент культуры Москвы, в ведомстве прошли массовые сокращения. Резонансные увольнения также затронули столичные парки и учреждения культуры, в том числе парки Горького и «Фили», музей-заповедник «Царицыно», музей «Бородинская битва», Государственный музей обороны.

В ситуацию пытался вмешаться гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выразивший обеспокоенность «юридической незащищенностью музейных директоров и резким изменением уровня управленческой культуры».

Источники РБК утверждали, что после серии громких увольнений тогдашний вице-мэр Москвы Леонид Печатников якобы запретил Кибовскому принимать кадровые решения без согласования с ним. Печатников не подтвердил эту информацию, но отметил, что решения о знаковых увольнениях должны приниматься с участием заммэра и общественных советов. Кибовский назвал ротацию кадров «рабочим процессом».

Призыв «убивать нацистов»

Вскоре после начала военной операции на Украине московский Электротеатр «Станиславский» отменил спектакль «Сад» с участием актрисы Юлии Ауг, а Театр на Таганке снял с показа поставленный ею спектакль «Эльза». Актриса выступала с критикой боевых действий. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказывал, что об отмене «Сада» с участием «русофобки Юлии Ауг» ему сообщил лично Кибовский.

В конце 2022 года Кибовский заявил в интервью Вячеславу Манучарову, что Россия сражается с нацистами, к которым «никакой пощады быть не должно». Он процитировал строки из стихотворения Константина Симонова «Убей его!», назвав эти слова «самыми правильными» в такой ситуации.

Стихотворение Симонова было написано в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Оно заканчивается таким четверостишием: Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей!

Кибовский приветствовал указ президента России Владимира Путина, в котором говорится, что господдержку должны получать только проекты, прошедшие оценку на предмет соответствия традиционным ценностям.

«Сорок лет наше общество являлось объектом активной информационной и культурной интервенции. Под демагогию об отказе от советской идеологии на самом деле свергались герои, шельмовались подвиги, поощрялось историческое самобичевание и комплекс национальной вины», — писал Кибовский в колонке для «Литературной газеты».

Он признался, что давно мечтал о появлении в России понятия «государственный заказ произведений литературы и искусства», и выразил надежду, что теперь зритель увидит «действительно достойные, по-настоящему патриотические произведения».